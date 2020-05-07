В Крыму поставили под сомнение курортный сезон

Курортный сезон в Крыму может и не состоятся, заявил в ходе совещания регионального штаба по борьбе с коронавирусом глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в случае благоприятного развития событий возможен внутренний туризм.

«Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, возможен внутренний туризм - формируем свою программу», - рассказал Аксенов. Он уточнил, что речь идет о региональной программе по организации отдыха в санаториях для примерно полумиллиона жителей полуострова за счет бюджета.

По словам Аксенова, более других отраслей от эпидемии коронавируса пострадали «курорты и общепит», которым не разрешат работать даже в ближайшее время. Чиновник подчеркнул, что для этих отраслей готовятся дополнительные меры поддержки. Также он посоветовал смотреть реально на вещи и не строить иллюзий по поводу снятия всех ограничений, что, по его мнению, станет возможным только после выпуска вакцины.

В Крыму действует режим самоизоляции, начиная с 3 апреля. Бронирование мест в отелях региона приостановлено до 1 июня. По подсчетам властей, отток туристов из региона составляет примерно 1 млн человек. В настоящее время на полуострове коронавирус диагностирован у 168 жителей, один из заболевших умер.