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В Москве вводятся штрафы за появление в общественных местах без масок

Москва, 07.05.2020

В Москве за появление в столичных общественных местах и транспорте без масок вводятся штрафы, рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Сумма штрафа, предусмотренная московским КОАПом, за появление в транспорте без масок составляет 5 тысяч рублей, в общественных местах хождение без маски может обойтись гражданину в 4 тысячи рублей. Правило вступает в силу с 12 мая, передает РИА «Новости».

«В общественном транспорте штраф составит пять тысяч рублей, так как там плотность людей больше, а значит и больше риск распространения вируса», - пояснил Данчиков. Помимо этого, в 4 тысячи рублей обойдется пребывание без масок на рабочем месте сотрудниками предприятий, работа которых разрешена. Чиновник пояснил, что проверять соблюдение масочного режима на работе будут сотрудники Роспотребнадзора и контролирующие организации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, по неофициальным подсчетам, болеет коронавирусом 300 тыс. человек, при этом официально зарегистрировано 92 676 случаев.

«Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил чиновник в интервью «России 1». Собянин подчеркнул, что главной задачей на сегодня является «максимально выявить этих людей».

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