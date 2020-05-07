В России за сутки выявлено более 11 тыс. заболевших COVID-2019

В России за последние сутки выявлено 11 231 новый заболевший COVID-19 в 82 регионах, сообщает оперативный штаб. Таким образом, суточный прирост больных составил 6,8%, а общее число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Данный показатель вывел Россию на пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что РФ обогнала за истекшие сутки Германию, где по данным на 7 мая зафиксировано 168,1 тыс. случаев и Францию (174,2 тыс.). На первом месте по количеству заболевших остаются США с 1 млн 228,6 тыс. заболевших, Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).

Наибольший прирост за истекшие сутки опять зафиксирован в Москве – 6703 случаев. В столице находится в общей сложности 92 676 случаев COVID-19. Как сообщили «Интерфаксу» в оперштабе, несмотря на рост количества больных, «число госпитализаций остается на прежнем уровне». В штабе видят в данном факте положительную тенденцию, которая свидетельствует о высокой диагностики коронавируса и выявлению бессимптомных носителей, что позволяет Москве снизить темпы распространения инфекции, а также не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

На втором месте по приросту заболевших COVID-19 находится Московская область, где выявлено 842 новых заболевших. Далее следуют Нижегородская область (+312), Санкт-Петербург (+306). На сегодня полностью излечились от заболевания 23 803 пациента, 2476 из них - за последние сутки. Число безвозвратных потерь составило 1625 человек.