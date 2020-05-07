ВОЗ призвала все страны перепроверить случаи нетипичной пневмонии за 2019 год на COVID

Всемирная организация здравоохранения обратилась с призывом ко всем странам мира провести тестирования всех случаев нетипичной пневмонии на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер. Он считает, что эти данные помогут получить более полную картину распространения коронавируса по миру.

«Было бы здорово, если бы все страны, которые выявили неопределенные случаи пневмонии в недавние месяцы, и даже в декабре и ноябре, проверили бы их на COVID-19. И многие уже делают это», - заявил Линдмайер.

Он уточнил, что во многих странах в прошлом году были зафиксированы случаи пневмонии с нетипичным развитием заболевания. В связи с тем, что согласно мировой практике медицинские учреждения хранят подобные биоматериалы, то запустить механизм проверки этих проб на COVID-19 не составляет труда. Многие страны, по словам представителя ВОЗ, уже проводят такие проверки, что позволило выявить случаи заражения коронавирусом, имевшие место до того, как о COVID-19 заявил КНР.

Ранее разведслужбы США сообщили, что Китай после обнаружения у себя в стране коронавируса нового типа тщательно скрывал масштабы бедствия ради того, чтобы иметь возможность расширить импорт товаров медицинского назначения.

Правительство Китая было в курсе происходящего и намеренно скрыло всю правду о новой инфекции, а также серьезность ситуации в стране, сообщало агентство Associated Press, ссылаясь на доклад разведки Министерства внутренней безопасности.