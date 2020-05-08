На Америку надвигается девятый вал банкротств

Соединенные Штаты готовятся к невиданной в современной истории волне банкротств. Причем, речь идет не о малых предприятиях и компаниях, а о таких известных фирмах, как, к примеру, J. Crew, Neiman Marcus, J.C. Penney, Hertz.

В бизнесе красный цвет считается цветом тревоги. Если раньше во всевозможных списках и рейтингах компаний красные позиции попадались лишь изредка, то сейчас от моря красного цвета пестрит в глазах. Для многих компаний, попавших в красную зону из-за пандемии коронавируса, как, например, продавца предметов роскоши Neiman Marcus Group Inc., объявившего о банкротстве в четверг, 7 мая, закрытие экономики просто резко усугубило уже имевшиеся до прихода вируса проблемы типа огромных долгов и неспособности удовлетворить становящихся все более требовательными и капризными покупателей. Другие компании набрали очень много долгов за время вынужденного простоя из-за коронавируса. Они понимают, что долговое бремя после открытия экономики станет невыносимым и тоже готовятся к банкротству.

Объем проблемных долгов в США вырос за последние два месяца на 161%, пишет Bloomberg, и превысил полтриллиона долларов. В апреле компании объявили дефолт по долгам на 35,7 млрд долларов. Это, конечно, не рекорд, но и далеко не самый маленький показатель. По данным JPMorgan Chase & Co., это пятый месячный результат в истории США. О многом говорит и то, что по состоянию на 1 мая скорость корпоративных банкротств в Америке уже является самой высокой после 2009 года. И все прекрасно понимают, что это только начало.

Коронавирус усложнил, наверное, все, включая процесс признания банкротства. Например, социальное дистанцирование делает невозможным для попавших в тяжелую ситуацию компаний продавать активы, что могло бы помочь им хоть на какое-то время остаться на плаву и сохранить рабочие места.

Наиболее высокие проблемные долги в тех секторах экономики, которые больше остальных страдают от ее закрытия. Несмотря на точечную помощь, которую Вашингтон оказывает наиболее пострадавшим отраслям, например, выделение 19,4 млрд долларов четырем крупнейшим авиалиниям, поток обращений с просьбой о признании банкротства в ближайшие месяцы, по мнению экономистов, не только не ослабнет, но будет продолжать нарастать.

Волну вирусных банкротств начала 1 апреля сланцевая нефтяная компания Whiting Petroleum Corp. Обвал спроса на нефть и нефтяная война между Саудовской Аравией и Россией подтолкнули ее к краю обрыва, а обвал цен в район 20 долларов за баррель – столкнули вниз.

Реорганизация Frontier Communications Corp. считается крупнейшей в телекоммуникационном бизнесе со времен Worldcom Inc. (2002). Долги на 17,5 млрд долларов и ставка на то, что клиенты продолжат пользоваться стационарными телефонами, привело к банкротству 15 апреля.

Сейчас, отмечают специалисты, большинство банкротств из разряда неизбежных, то есть они произошли бы и без коронавируса, но несколько позднее.

Так, у J. Crew Group Inc. и Neiman Marcus было очень много долгов и до прихода пандемии. Судьба почти полутысячи магазинов J. Crew Group Inc., объявившей о банкротстве 4 мая, и 13 тысяч сотрудников повисла в воздухе. Около 11 тысяч из них, кстати, уже были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Руководство компании заявило, что надеется на минимальные потери рабочих мест после открытия экономики, но, как известно, надежды сбываются далеко не всегда.

Neiman Marcus, объявивший о банкротстве 7 мая, близок к передаче контроля над сетью кредиторам во главе с одним из крупнейших мировых инвесторов на рынке облигаций Pacific Investment Management Co.

Особняком стоит Gold’s Gym, для которой 2019 год был самым успешным в 55-летней истории. Но в марте пришел коронавирус COVID-19. Пандемия расставила все по местам и заставила компанию объявить 4 мая о банкротстве. Процесс переговоров должен завершиться к августу.

Две трети доходов Hertz Global Holdings Inc. поступают от операций в аэропортах. С учетом того, что происходит в авиации и аэропортах, а там не происходит ничего, понятно, что компании, подобные Hertz, очень уязвимы.

Ситуацию усугубляет еще и падение цен на подержанные автомобили в первой половине апреля по сравнению с мартом на 12%. Если эта тенденция продолжится, то Hertz, использующий деньги от продажи подержанных автомобилей для покупки более новых, окажется под еще более сильным давлением и едва ли выстоит.

Все почти 850 магазинов J.C. Penney Co., которая в 2002 году отмечала столетний юбилей, закрыты. О дате их открытия ничего не сообщается. 15 апреля компания не смогла выплатить проценты по кредитам. Не найдя помощи, она сейчас тоже готовится к банкротству.