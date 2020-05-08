ЕГЭ в России перенесут на конец лета

Единые государственные экзамены целесообразно перенести на конец лета - начало осени, уверен глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он уточнил в ходе выступления на заседании президиума фракции «Единая Россия», что ориентироваться на июнь не следует «совершенно точно».

«На июнь точно нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август – сентябрь», - сообщил Мурашко. Он уточнил, что исходить следует из динамики распространения вируса после ослабления режима самоизоляции. Для начала нужно, чтобы заработала экономика, а уже потом смотреть по обстоятельствам, заявил чиновник.

«Если пойдет вариант послабления и при этом нам удастся сдержать рост заболеваемости, тогда можно говорить обо всех остальных шагах», - заявил министр. Он отказался называть конкретные даты, но предложил не рассматривать «май и июнь» точно.

Все рекомендации Минздрава по поводу проведения ЕГЭ переданы Минпросвещения и лично министру Сергею Кравцову. Уточняется, что решение образовательное ведомство будет принимать совместно с Роспотребнадзором.