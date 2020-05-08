Эксперты определили основную причину распространения COVID-2019 в мире

Самое большое воздействие на ежедневный прирост случаев коронавирусной инфекции в мире оказали авиаперевозки, говорится в научном исследовании специалистов Федерального университета Баии в Бразилии, опубликованном на сайте Medrxiv.

В ходе научной работы специалисты анализировали влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов на распространение коронавирусной инфекции.

Ученые пришли к выводу, что страны, которые запретили международные авиаперевозки добились больших успехов в борьбе с распространением инфекции, чем государствами, которые до сих пор не приняли такие меры.

Специалисты отмечают, что затормозить рост заболеваемости возможно не только при помощи запретов на международные полеты, но введения повсеместного тестирования и контроля на борту самолетов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 10 699 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее количество зараженных в стране составляет почти 188 тыс. человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 699 в 83 регионах, в том числе более 48,9% инфицированных не имели клинических проявлений, активно 5 232 (без клинических проявлений», - говорится в сообщении оперштаба.