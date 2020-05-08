Эксперты прогнозируют «невыраженный» пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России может иметь невыраженный пик, пишет РБК, ссылаясь на врача-инфекциониста Валерия Безносенко. Медик уверен, что рост числа зарегистрированных случаев заражения связан с повышением выявления бессимптомных и легких больных COVID-2019. При этом число госпитализированных остается на прежнем уровне.

«И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад», - рассказала Безносенко.

В свою очередь, научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что сработали и введенные вовремя ограничительные меры, которые не позволили резко вырасти количеству инфицированных на первом этапе эпидемии.

«Была некая стабилизация, вызванная тем, как население относилось к самоизоляции в первую неделю после ее объявления», - считает эксперт. Он заявил, что данный период сыграл «останавливающую роль, затормозив распространение эпидемии на начальном этапе». Врач уверен, что к концу мая количество выздоровевших в России будет превышать число заболевших.

Накануне в России было выявлено 11 231 новый заболевший COVID-19 в 82 регионах. Таким образом, суточный прирост больных составил 6,8%, а общее число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Данный показатель вывел Россию на пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что РФ обогнала за истекшие сутки Германию, где по данным на 7 мая зафиксировано 168,1 тыс. случаев и Францию (174,2 тыс.). На первом месте по количеству заболевших остаются США с 1 млн 228,6 тыс. заболевших, Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).