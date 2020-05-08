Господдержка: адрес прежний

Начиная с апреля, малый и средний бизнес будет платить страховые взносы за своих сотрудников по новой, уменьшенной ставке — 15% фонда оплаты труда (ФОТ). Такое изменение в Налоговый кодекс было внесено почти сразу, как только о нем объявил президент РФ, — 1 апреля.

«Снижение страховых взносов — серьезный шаг навстречу бизнесу, — сказал “Эксперту” президент “Опоры России” Александр Калинин. — Причем снижение фискальной нагрузки на МСБ было личной позицией Михаила Мишустина, когда он был еще главой Федеральной налоговой службы, так как высокая нагрузка на ФОТ выталкивает малый и средний бизнес в серую зону».

По подсчетам «Опоры России», это изменение сэкономит малому и среднему бизнесу примерно 200 млрд рублей в год, которые сейчас, в кризис, точно есть куда потратить.

Однако такое долгожданное уменьшение ставки сразу же было обставлено большим количеством нюансов и ограничений. Например, уменьшенная ставка платится лишь на ту сумму зарплат, которая превышает МРОТ. Не касается она и тех, кто работает на неполную ставку.

Определенные нюансы следует учесть тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН): при объекте налогообложения «доходы» такое предприятие вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа по налогу) на сумму уплаченных страховых взносов, но теперь при снижении ставки с 30 до 15% получается, что налоги для таких предприятий вырастут. «Если сумма уплаченных страховых взносов будет меньше, то, соответственно, и на меньшую сумму можно будет уменьшить УСН-налог. И налогооблагаемая база по УСН-налогу в этом случае будет выше», — говорит Анна Шаталова, руководитель департамента бухгалтерского учета АКГ «Градиент Альфа». Правда, Ольга Нестерова, налоговый юрист, эксперт КГ «Сенат», добавляет, что хотя база для исчисления УСН будет выше, существенное снижение страховых взносов в разы перекрывает так называемое увеличение налога на доходы по УСН.

Но самое главное из ограничений — необходимость компании состоять в реестре МСП, который ведет Федеральная налоговая служба. Сейчас в реестре 5,9 млн предприятий и ИП с 15,2 млн сотрудников, попасть сюда могут лишь те юрлица и ИП, которые удовлетворяют критериям численности работников (до 15 человек — микропредприятия, до ста — малые, от 101 до 250 — средние) и дохода (не больше 120 млн рублей в год для микропредприятий, не больше 800 млн рублей для малых и не более двух миллиардов для средних предприятий). Несмотря на то, что предельные цифры дохода для включения в реестр недавно были повышены вдвое, эксперты утверждают, что значительная часть компаний, которые по факту являются средним и малым бизнесом, в реестр просто не попадают. Отчасти потому, что выбиваются из критериев, а отчасти потому, что работают в организационной форме, которую в реестр не включают, например в форме некоммерческой организации (так регистрируются, например, многие предприятия в сфере образования). «Мы давно ставим вопрос о том, что критерии МСП уже не соответствуют текущей обстановке, — говорит Александр Калинин. — Критерии по оборотам и численности персонала нужно поднимать в два раза и по микро-, и по малым, и по средним предприятиям. Часто получается так, что по оборотам организация проходит, а по численности персонала ее относят уже к крупным. Это обычная история в текстильной промышленности, где много ручного труда и небольшие обороты».

Сведения о субъектах вносятся в реестр автоматически, на основании данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и налоговой отчетности. Предприятие, конечно, может написать в ФНС заявку, если не найдет себя в реестре, но в любой момент оно может быть оттуда исключено. В «Опоре России» напоминают, что в прошлом году 170 тысяч предприятий не попали в реестр, потому что не успели сдать годовую отчетность.

«Все зависит от того, насколько опоздали с отчетностью, — комментирует Ольга Нестерова. — По закону № 209-ФЗ включение и исключение из перечня МСП производится исходя из данных годовой отчетности. Если отчетность не представлена вовремя и не попала в распоряжение ФНС до 10 августа, то по закону № 209-ФЗ это является основанием для исключения из реестра. А по вновь созданным компаниям у ФНС в таком случае не будет данных для включения в реестр».

До сих пор не решен и вопрос с организационно-правовыми формами, которые не включаются в реестр по умолчанию, — с теми же НКО. «Мы и Торгово-промышленная палата писали отдельное письмо, касающееся, например, НКО, для которых преференций по фискальной нагрузке нет, а это примерно двести тысяч организаций, от волонтеров до работающих по форме НКО или АНО детских садов, и им тоже нужно помочь», — рассказывает Александр Калинин. Но вопрос до сих пор не решен.

Реестром не вышли

Такой подробный рассказ о техническом, в общем-то, инструменте, каким и является реестр МСП, важен потому, что сейчас, когда были объявлены новые меры поддержки, все они оказались завязаны на этот же реестр.

Напомним, помимо снижения ставки страховых взносов правительство дало малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды, право на кредитные каникулы, льготные займы на зарплаты и безвозмездные гранты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника для выплаты зарплат и других важных текущих расходов.

Так, заплатить налог на прибыль и налог по упрощенной системе налогообложения, единый сельскохозяйственный налог МСП, включая ИП, смогут на шесть месяцев позже.

Сроки по налогам, которые нужно заплатить за первый квартал 2020-го, также сдвинуты на шесть месяцев, по налогам за второй квартал — на четыре месяца. Таким образом, авансы по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам за первый квартал компании будут перечислять только в конце октября, а за второй квартал — в конце декабря.

Такие же отсрочки предоставлены и по страховым взносам — взносы с выплат физлицам за март–май можно перечислить позже на шесть месяцев, по взносам за июнь–июль — на четыре.

На субсидии для выплаты части зарплат смогут претендовать 1,2 млн малых и средних компаний, потенциально они могут получить почти сто миллиардов рублей.

Но все эти возможности касаются лишь тех компаний и ИП, которые уже были в том самом реестре МСП на 1 марта 2020 года, а также относятся к «кризисному» перечню отраслей — этот перечень составлен из кодов отраслей по ОКВЭД. Если кода нет в списке, такое предприятие и ИП, будучи в реестре, смогут воспользоваться лишь приостановкой проверок и взысканий долгов, мораторием на банкротства, позже сдать отчетность и платить взносы по уменьшенной ставке, как уже говорилось выше.

То же самое двойное ограничение — по реестру и по ОКВЭД — действует и для специальных кредитных программ, которых в отношении малого бизнеса две: реструктуризация кредита (уменьшение платежа или отсрочка погашения действующего кредита) и кредит «На зарплату 0%» (до конца ноября, далее 4%, по 20 тысяч рублей в месяц на сотрудника).

Неудивительно, что предприятий, вошедших в оба привилегированных перечня — и в реестр МСП, и в список пострадавших отраслей по ОКВЭД, — в итоге оказалось совсем немного. Аналитики консалтинговой компании «Финэкспертиза» подсчитали, что 81 из 99 видов деятельности не получат гранты на выплату зарплат, а в целом на господдержку смогут претендовать МСП лишь в 18 из 99 видов деятельности. Например, никаких грантов и отсрочек по налогам не положено юристам, инженерам и т. д. (раздел «Профессиональная, научная и техническая деятельность», 485,2 тыс. МСП), обрабатывающим производствам (410 тыс. МСП), ИТ и СМИ (деятельность в области информации и связи, 203 тыс. МСП) и т. д. Из административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг в правительственный список попал лишь туристический бизнес, остальные 79% МСП останутся без основной господдержки — например, аренда и лизинг транспорта и оборудования, подбор и трудоустройство персонала, отмечают в «Финэкспертизе». В здравоохранении власти отдали приоритет только стоматологии, большая же часть малого бизнеса в сфере медицины и соцуслуг (57% МСП), например приюты и организации по уходу за больными и пожилыми, не смогут рассчитывать на поддержку.

«Господдержку смогут получить, по нашим прикидкам, всего около 30 процентов компаний МСП, — говорит Александр Калинин. — Понимаете, прямые гранты будут получать компании, ОКВЭД которых внесен в перечень. Количество этих кодов достаточно ограничено; более того, поддержка будет получена только теми, у кого указанный код ОКВЭД — основной, а предприниматель может иметь несколько таких кодов. Как пример: половина стоматологий работает по ОКВЭД 86.23 (стоматологическая практика) а половина — по 86.21 (общая врачебная практика). Соответственно, помощь окажут только половине, так как в перечень постановлением правительства указан только первый. Мы указываем на пробелы, но пока конструктивного диалога не получается». Немаловажный момент, что гранты смогут получить только те, кто сократил численность персонала не более чем на 10%. А это значит, что у владельцев ресторана, в котором официанты уволились из-за упавшего потока клиентов, поддержки не будет, добавляет глава «Опоры России».

Кое-кого зальют деньгами

Проводниками серьезной части господдержки выступают крупные банки — речь идет как раз о реструктуризации кредитов и «нулевых» кредитах на зарплату. Необходимо отметить, что банки не только не несут никаких затрат (так, Банк России направит 150 млрд рублей Сбербанку, ВТБ, МСП-банку, Промсвязьбанку, Газпромбанку и банку «Открытие» для субсидирования процентной ставки по кредитам для выплаты зарплат), но еще и оказываются фактически бенефициарами господдержки малому и среднему бизнесу: раз только в них можно взять кредиты на зарплату, значит, туда переведут свои счета предприятия МСП. Банки же получают под такие кредиты льготные рефинансовые кредиты от ЦБ под 4% годовых.

Несмотря на это, суммы выданных МСП кредитов пока остаются небольшими: так, на 23 апреля Сбербанк одобрил 5,8 млрд рублей по зарплатным кредитам, а заявок получил на 12 млрд рублей (кстати, «нулевые» кредиты на зарплату Сбер выдает и тем компаниям, у которых нет зарплатного проекта в банке). Плюс Сбербанк реструктуризировал по собственной программе 25 тыс. кредитов предприятий на общую сумму 45 млрд рублей.

Кстати, тут тоже действует ограничение в виде «правильной» юридическо-правовой формы компании-заемщика. АНО, НКО — вне периметра поддержки через реструктуризацию или кредиты на зарплату.

В сравнении с этими цифрами особенно внушительно выглядит программа поддержки системообразующих предприятий, которые совместно с банками запустили Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. Ее цель — обеспечить системообразующие компании (в приоритете транспорт, тяжелое машиностроение; металлургическая промышленность, розничная торговля непродовольственными товарами) доступным оборотным финансированием по ставке не более 5% годовых. В рамках этой программы банки должны выдать системообразующим предприятиям 400 млрд рублей кредитов по льготной ставке, а государство в 2020 году направит банкам 24 млрд рублей субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам. Только Сбербанк планирует выдать 100 млрд рублей в рамках этой программы, и выдачи уже начались.

При этом список системообразующих предприятий, в который сначала входило 646 компаний, постоянно расширяется, теперь уже свои списки составляют ключевые министерства — 489 предприятий предложили Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоз; свои списки также готовят Минтранс, Минстрой, Минфин и Минздрав.

Различие в отношении правительства к поддержке «крупняка» и малого бизнеса отлично видно на примере пострадавшей строительной отрасли: в перечень ОКВЭД ее не включили, оставив без поддержки 556,7 тыс. МСП, зато для крупного строительного бизнеса уже предусмотрели особый перечень мер, в частности ипотеку на новостройки под 6,5%.

При этом именно крупные компании как раз меньше всего нуждаются в дешевых финансовых вливаниях: согласно статистике ЦБ, в марте 2020 года российские банки выдали крупному бизнесу 924 млрд рублей новых займов — это рекорд: за весь 2019 год портфель корпоративных кредитов вырос всего на 1,6 трлн рублей. И значительную часть выданных денег предприятия «окешили», указывается в отчете Райффайзенбанка.