Отпускные перспективы: откроют ли границы?

Президент провел 7 мая совещание по вопросам развития транспортной отрасли. Одной из тем обсуждения стала ситуация в туристической отрасли, которая критически зависит от всех видов перевозок.

Владимиру Путину нечем было порадовать отрасль в целом: по его словам, сектору предстоит еще довольно долго ждать открытия границ, и зависеть это будет, в том числе, от ситуации в других странах. Но это, уверен Владимир Путин, вполне может стать стартом для развития внутреннего туризма.

В ходе видеоконференции глава Ростуризма Зарина Догузова также подтвердила, что внутренний туризм может стать одним из основных драйверов восстановления экономики регионов. По ее оценке, уже сейчас ежегодно по стране путешествует около 60 миллионов человек, которые «оставляют в региональных экономиках несколько триллионов рублей, а также создают около 2,5 миллионов рабочих мест».

Напомним, что с конца марта российским авиакомпаниям полностью запрещены международные перевозки, остались только единичные рейсы для возврата россиян домой. Во второй половине марта стал стремительно падать и спрос на внутренние перелеты: в первую неделю падение составило 90%, а к концу месяца достигло 95%.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что «сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенно выходить из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан. Это не только от нас зависит. Это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах».

А значит, отметил глава государства, «нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма, точнее сказать, форсировать наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний – без этого вообще ничего невозможно сделать, турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время».

Сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. «Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их – ещё раз подчеркну – в тесном контакте с деловым сообществом», – подчеркнул Владимир Путин.

Развитие внутреннего туризма – это очень правильный шаг, уверен управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман, тем более что у нас есть туристические зоны, которые находятся на высоком уровне и не уступают западным курортам, например, Геленджик. Россия — страна с огромной территорией, разными климатическими поясами и богатой историей, то есть потенциал для путешествий по стране есть.

Но здесь, считает эксперт, многое зависит от того, какие средства каждый регион будет вкладывать в свое продвижение, в строительство объектов инфраструктуры, тематических парков, развлечений и т.д. Из уроков истории каждый человек представляет, что посмотреть в Москве или Санкт-Петербурге, но другим регионам надо вкладываться, создавать фестивали и мероприятия всероссийского или международного масштаба, а не просто говорить о красивой природе или недорогих гостиницах. Фокуса на этом у многих перспективных территорий не хватает.

Но и в принципе не все так однозначно в отечественной туристической отрасли, указывает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, даже если, как ратуют в Ростуризме, в этом году есть возможность развивать внутренний туризм, вряд ли российские регионы будут к этому готовы и смогут создать необходимые условия. Он обратил внимание на наличие и внутренних ограничений на передвижение граждан, включая невозможность пользоваться санаториями и домами отдыха.

Впредь же туркомпаниям придется создавать продукты и услуги, которые будут максимально привлекательны клиентам с наименьшим бюджетом, считает Алексей Антонов, поэтому в этом сезоне тренд будет только на выживание.

Следует признать, добавляет эксперт, что российская туротрасль, за исключением, пожалуй, Краснодарского края и Крыма, находится пока в слабой позиции по отношению к зарубежным курортам. С ценовыми предложениями турецких курортов она по-прежнему не идет ни в какое сравнение, разница в сервисе и качестве предоставляемых услуг огромна. И совершенно очевидно, что, если границы откроют, желающих отдохнуть на средиземноморском побережье окажется гораздо больше, чем на черноморском.