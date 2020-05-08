«Каждый день простоя губителен!»: эксперты обсудили ситуацию в индустрии развлечений во время и после пандемии коронавируса

Участники онлайн-сессии обсудили работу учреждений культуры и артистов в условиях новой реальности, объяснили почему «цифра» не способна заменить общение артиста и зрителя, выразили надежду на скорейшее возвращение к полноценному «живому» формату работы. В ходе дискуссии эксперты оценили качество трансляций театральных и концертных постановок, а также рассмотрели вопрос авторского права в сети.

Ключевой вопрос повестки встречи – финансовые риски учреждений культуры в эпоху пандемии и какие шаги можно предпринять для выживания в офлайн. По оценкам Минкульта, не менее 100 миллионов рублей потеряют крупные театры в период самоизоляции — зрители сдают билеты на несостоявшиеся спектакли, места на летние постановки «впрок» никто не выкупает. В этих условиях Министерство культуры прорабатывает план финансовой помощи подведомственным учреждениям, однако далеко не все игроки рынка смогут ими воспользоваться. С какими рисками и проблемами сегодня столкнулись организаторы досуговых мероприятий? Когда по прогнозам участников откроются двери театра и состоятся первые фестивали? Почему возраст билетов – путь к банкротству для многих? Как сегодня зритель может помочь своему любимому театру?

Узнай большее! Читай мнения экспертов:

Константин Чернышёв, директор Московского драматического театра на Малой Бронной (Театр на Бронной), доцент Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ,

Дмитрий Бертман, художественный руководитель московского музыкального театра Helikon-Opera/"Геликон-опера", народный артист России,

Кирилл Крок, Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова (Театр имени Евгения Вахтангова),

Екатерина Галанова, режиссер и продюсер социокультурных проектов, театральный менеджер, автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open (Dance Open Ballet Festival),

Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA (NCA - National Concert Academy),

Алексей Лебедев, директор АНО "Русские сезоны" (Russian Seasons),

Екатерина Иванова, руководитель Дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс, продюсер, заслуженный работник культуры РФ.

Модератор виртуальной встречи - Алексей Бобровский.

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Трансляция доступна на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайт, YouTube-канале «Росконгресс-ТВ», группа в Facebook.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 122 нешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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