Китай пообещал обвалить доллар в ответ на обвинения США в распространении COVID-2019

Китай пригрозил США в ответ на обвинения в распространении коронавируса продать часть госдолга США и обвалить курс доллара, сообщает издание South China Morning Post.

Автор материала называет данную меру козырем в рукаве, с помощью которого КНР сможет легко пошатнуть весь рынок американских ценных бумаг. При этом Пекин готов выбрать для этого максимально неподходящий для США момент, поскольку именно сейчас Вашингтон вводит в оборот новые облигации для финансирования ряда программ, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса, а также снижению нагрузки на экономику страны в кризис.

В настоящее время американский долг перед Китаем составляет 1,1 трлн долларов, который США могут отменить, объявив тем самым дефолт по ценным бумагам Минфина США, передает South China Morning Post. Однако в США не раз утверждали, что не готовы пойти на данные меры. Однако автор материала уверен, что Пекин может резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги. Также в статье говорится, что в случае решения КНР продать большую часть гособлигаций США - станет ударом по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах.