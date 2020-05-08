Курс доллара: рубль отреагировал на неожиданное решение Саудовской Аравии по нефти

Курс доллара снизился в четверг на 52 копейки - до 74,06 руб., евро потерял 31 копейку - 90,17 руб. на фоне роста нефтяных котировок после решения Саудовской Аравиии о существенном повышении цен на черное золото. При этом курс доллара снижался в моменте на вчерашних торгах до 73,62 руб.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramcо в четверг объявила о резком повышении цен на нефть с отгрузкой в июне. Самый популярный саудовский сорт Arab Light, который с апреля продавался в европейских странах с беспрецедентной скидкой в 10,25 доллара к Brent, подорожает на 6,55 доллара для клиентов в северо-западной Европе и на 6,8 доллара - для покупателей в Средиземноморье.

На этом фоне котировки нефти марки Brent повышались до 31,65 долл за баррель.

Решение Saudi Aramcо оказалось неожиданностью для рынка. Все опрошенные Bloomberg и Reuters нефтетрейдеры ожидали увеличения скидок на 0,5-7 доллара, отмечает Finanz.ru.

«Рост цен предполагает, что Саудовская Аравия не только сократит свою добычу в рамках сделки ОПЕК+, но и сократит экспорт сырой нефти, сделав ее более дорогой», - отмечает Джованни Стауново, сырьевой аналитик UBS.

Валюты EM поддержали хорошие новости из Китая.

Пекин сообщил вчера, что китайский экспорт вырос в апреле на 3,5% против ожидавшегося падения на 15,7% и с лихвой перевесил снижение импорта на 14,2%. Номинированный в долларах торговый баланс Китая был сведен с профицитом в $45,3 миллиарда против прогноза в $6,4 миллиарда и предыдущего значения $19,9 миллиарда.

ЕМ-рынки и рискованные активы отреагировали положительно на эту статистику.

Локальной поддержкой рублю могла выступить публикация данных о суммарных продажах валюты Центробанком за прошлый четверг, сохранившихся на высоких уровнях вопреки опасению многих участников рынка - около $273 миллионов, согласно расчету Рейтер, против $275 миллионов в предыдущие три дня, отмечает Рейтер.

Добавил оптимизма и консенсус-прогноз предстоящих продаж валюты российским регулятором в рамках бюджетного правила - их ежедневный объем с 13 мая по 4 июня, согласно расчетам, может превысить в три раза текущие значения - $147 против $47 миллионов.

Михаил Шульгин из "Открытия Брокер" отмечает, что курс USDRUB не смог закрепиться накануне выше 75,00, а курс EURRUB – выше 81,00, что было позитивным техническим сигналом для российской валюты.

"В четверг EURRUB практически вернулся к минимумам среды. При этом по отношению к доллару рубль укрепился до 73,60 и остался на 20 копеек выше своих лучших уровней предыдущего дня", - оценивает аналитик.

"По-прежнему видим вероятность в краткосрочной перспективе снижения USDRUB до 72,60. Пока котировки держатся ниже 50-дневной МА (74,60) сохраняется потенциал тестирования уровня 70 рублей за доллар", - прогнозирует Шульгин.