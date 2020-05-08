Медик назвал ранний симптом коронавируса

Одним из ранних и самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции является утрата обоняния, рассказал профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат. Исследование медика публикует портал EurekAlert.

В среднем аносмия или неспособность больного проявляется на третий день заболевания чувствовать запахи, рассказал Седагхат итоги своего исследования среди зараженных COVID-19 жителей швейцарского кантона Аргау. Среди опрошенных данный ранний симптом появился у 61% опрошенных пациентов.

Медик сообщает, что его исследование показало: чем более сильной была утрата обоняния, тем сильнее проявляются и другие симптомы заболевания, а именно «нехватка дыхания, лихорадка и кашель».

«В этом исследовании мы также выяснили, что степень утраты коррелирует с тяжестью протекания других симптомов коронавируса», - отметил автор исследования. Также выяснилось в ходе опроса, что такие симптомы как заложенность носа и насморк выявили у себя пациенты более молодого возраста. Седагхат также сообщил, что насморк может указывать и на легкое течение инфекции, если других симптомов не выявлено.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 10 699 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Общее количество зараженных в стране составляет почти 188 тыс. человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 699 в 83 регионах, в том числе более 48,9% инфицированных не имели клинических проявлений, активно 5 232 (без клинических проявлений», - говорится в сообщении оперштаба.