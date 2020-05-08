Цены на нефть могут завершить неделю ростом впервые с февраля

Цены на нефть завершают неделю ростом 8 мая, в пятницу, впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса благодаря снятию ограничений из-за коронавируса, пишет «Интерфакс».

Так стоимость котировок с поставкой в июле к 8:00 по московскому времени на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до $29,94 за баррель, что стало на $0,48 выше, чем по итогам закрытия сессии 7 мая. Накануне фьючерсы на июль подешевели на $0,26 до $29,46 за баррель.

Сорт WTI с поставкой в июне вырос в ходе торгов утром в пятницу на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи вырос на $0,49, составив в цене $24,04 за баррель. Специалисты отмечают, что с начала этой недели Brent выросла в цене на 13%, WTI - на 21%.

Ранее египетский миллиардер и основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис заявил, что в ближайшее время стоит ожидать рост цен на нефть сначала до $50-60 за баррель, а через полтора года — до $100. Предприниматель сообщил, что в настоящее время Россия совместно с Саудовской Аравией ведут ценовую войну, направленную на уничтожение американской сланцевой промышленности, удар по которой в итоге приведет к бурному росту нефтяных котировок.