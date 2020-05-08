Цены на нефть растут на обнадеживающих сигналах

Существует несколько причин для роста цен на нефть, который продолжается уже вторую неделю. Во-первых, многие страны начали постепенно ослаблять и отменять ограничения, принятые в целях борьбы с распространением пандемии новой коронавирусной инфекции. В первую очередь, инвесторов, конечно, интересует начавшееся «открытие» экономик десятков государств.

Во-вторых, с 1 мая начало действовать новое соглашение ОПЕК+, участники которого должны в мае и июне сократить добычу нефти на рекордные без малого 10 млн б/с. Аналитики надеются, что все они настроены на серьезное выполнение обязательств.

К 6.30 утра по Гринвичу цена барреля нефти марки Brent, к примеру, выросла до 30,33 долларов или на 3%, а марки WTI – до 24,67 долларов за «бочку», т.е. подросла на 4,8%.

Несмотря на положительную динамику восстановления стабильности на нефтяных рынках многие экономисты сомневаются в устойчивости тенденции. Все дело в том, что нефть продолжают добывать и закачивать в хранилища, свободное место в которых продолжает очень быстро таять.

«Ралли на нефтяных рынках объясняется надеждами на повышение спроса,- объясняет глава отдела сырья National Australia Bank Лачлан Шоу. - Здесь четко просматриваются обнадеживающие сигналы, но, думаю, что рынку нужны доказательства их устойчивости и расширения для продолжения этого ралли».

Благоприятно выглядит ситуация и с точки зрения предложения на энергетическом рынке. Американские нефтяные компании сокращают добычу нефти быстрее, чем ожидалось. Экономисты считают вполне возможным, что к концу июня они снизят добычу «черного золота» приблизительно на 1,7 млн б/с. По словам Шоу, такое поведение нефтяников, особенно, из США тоже вселяет в рынок уверенность и подталкивает цены вверх.

С другой стороны, стремительно сокращаются свободные емкости нефтехранилищ. Так, запасы нефти на крупнейшем в США – в Кушинге, штат Оклахома, выросли с 29 апреля по 5 мая на 407 тыс. баррелей.

Что касается закрытий экономики и социального дистанцирования, то здесь особое внимание привлечено, конечно, к первой экономике планеты. По мере ослабления ограничений в большинстве американских штатов на дорогах появляется все больше автомобилей. Это привело к росту поставок бензина на прошлой неделе почти на 6,7 млн б/с.

Рынки и инвесторы с нетерпением ждут любых положительных новостей. Так, росту цен на нефть способствовала, например, и такая новость, как обсуждение американскими и китайскими представителями несмотря на обострение отношений между двумя странами в последние недели выполнения первой фазы торгового соглашения, подписанной в январе этого года. Стороны подтвердили решимость выполнять взятые обязательства.