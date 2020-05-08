Нерезиденты проверили рынок ОФЗ на прочность

Рынок облигаций федерального займа в марте пережил серьезную встряску. Резкое ослабление рубля — за месяц отечественная валюта подешевела по отношению к доллару на 16% — привело к массовому сбросу облигаций иностранными инвесторами.

Портфель ОФЗ нерезидентов похудел на 10,3 млрд долларов (почти 22%) и откатился к значениям годовой давности. Это рекордный месячный отток средств иностранцев за всю историю рынка. Предыдущий рекорд (минус 5,3 млрд долларов) был зафиксирован в апреле 2018 года, тогда панику инвесторов спровоцировал очередной виток антироссийских санкций США. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в марте снизилась на 3,2 процентного пункта, но все еще остается значительной — 31,7%.

Выход нерезидентов сопровождался непродолжительным, но интенсивным сдвигом вверх кривой доходности облигаций. На пике 18 марта сдвиг составил 190–230 базисных пунктов от предкризисных уровней начала месяца. Это было связано с резким взлетом волатильности и премий за риск на мировых финансовых рынках, а также опасениями инвесторов относительно возможного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России в ответ на падение цен на нефть и ослабление рубля. Последовавшая затем стабилизация на мировых финансовых рынках, сохранение ключевой ставки ЦБ неизменной 20 марта, а также сигнал о низкой вероятности ужесточения денежно-кредитной политики создали условия для быстрого обратного движения кривой доходности ОФЗ. Накануне решения по ставке 24 апреля она полностью вернулась к докризисным уровням, а в начале мая даже опустилась несколько ниже.

Стабилизации рынка также способствовала приостановка Минфином России аукционов ОФЗ в марте — начале апреля. В результате размещения новых облигаций в первом квартале составили чуть более 500 млрд рублей при плане 600 млрд рублей. Аукционы возобновились 8 апреля. За апрель Минфин России разместил ОФЗ на 339 млрд рублей (при плане на второй квартал 600 млрд). По предварительным оценкам ЦБ, в апреле нерезиденты возобновили покупки суверенного рублевого долга.