Вход/Регистрация Подписка

Нерезиденты проверили рынок ОФЗ на прочность

Москва, 08.05.2020
Иностранцы в марте сбросили рублевых облигаций на рекордные 10,3 млрд долларов, что привело к скачку доходности. Но уже к концу апреля ситуация на рынке стабилизировалась
#Финансы
#Рынок ОФЗ
#Финансовый рынок
#Экономика

Рынок облигаций федерального займа в марте пережил серьезную встряску. Резкое ослабление рубля — за месяц отечественная валюта подешевела по отношению к доллару на 16% — привело к массовому сбросу облигаций иностранными инвесторами.

Портфель ОФЗ нерезидентов похудел на 10,3 млрд долларов (почти 22%) и откатился к значениям годовой давности. Это рекордный месячный отток средств иностранцев за всю историю рынка. Предыдущий рекорд (минус 5,3 млрд долларов) был зафиксирован в апреле 2018 года, тогда панику инвесторов спровоцировал очередной виток антироссийских санкций США. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в марте снизилась на 3,2 процентного пункта, но все еще остается значительной — 31,7%.

ofz1.jpg

Выход нерезидентов сопровождался непродолжительным, но интенсивным сдвигом вверх кривой доходности облигаций. На пике 18 марта сдвиг составил 190–230 базисных пунктов от предкризисных уровней начала месяца. Это было связано с резким взлетом волатильности и премий за риск на мировых финансовых рынках, а также опасениями инвесторов относительно возможного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России в ответ на падение цен на нефть и ослабление рубля. Последовавшая затем стабилизация на мировых финансовых рынках, сохранение ключевой ставки ЦБ неизменной 20 марта, а также сигнал о низкой вероятности ужесточения денежно-кредитной политики создали условия для быстрого обратного движения кривой доходности ОФЗ. Накануне решения по ставке 24 апреля она полностью вернулась к докризисным уровням, а в начале мая даже опустилась несколько ниже.

ofz2.jpg

Стабилизации рынка также способствовала приостановка Минфином России аукционов ОФЗ в марте — начале апреля. В результате размещения новых облигаций в первом квартале составили чуть более 500 млрд рублей при плане 600 млрд рублей. Аукционы возобновились 8 апреля. За апрель Минфин России разместил ОФЗ на 339 млрд рублей (при плане на второй квартал 600 млрд). По предварительным оценкам ЦБ, в апреле нерезиденты возобновили покупки суверенного рублевого долга.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок
    Если Вашингтон перегнет палку с «наказанием» Пекина за коронавирус, китайцы могут продать ценные бумаги Казначейства США и начать собственную политику количественного смягчения
  2. Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу
    Президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Однако для этого сейчас не самое подходящее время
  3. Билет с привилегиями
    Коронакризис вызвал сильное сжатие железнодорожных перевозок людей и грузов, что привело к урезанию инвестпрограммы РЖД. Возобновилась дискуссия о внедрении новых принципов взаимоотношений с грузоотправителями на основе модели «вези или плати»
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама