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Плохо «замаскировались»

Москва, 08.05.2020
Китайские бизнесмены, работающие в России, считают принимаемые властью меры по борьбе с пандемией слишком мягкими, а поведение населения недостаточно ответственным
#Коронавирус
#Общество
#Бизнес и вирус
  • Плохо «замаскировались»

Большинство представителей китайских компаний считают, что российские власти и граждане должны более активно действовать в стремлении справиться с распространением коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития совместно с Союзом китайских предпринимателей в период с 20 по 26 апреля.

42% опрошенных считают противоэпидемические меры, принятые в России, недостаточными по сравнению с принятыми в Китае.

Еще 34%, оценивая сами меры как эффективные, отмечают, что их осуществление пробуксовывает из-за не слишком ответственного отношения к ним населения.

Как уточняют организаторы, в исследовании приняли участие 30 китайских компаний, работающих в сфере строительства, металлообработки, нефтесервиса, автопрома, торговли, оказывающих юридические услуги, занимающихся производством санитарной продукции, трансграничной интернет-торговлей, электроникой и др.

На первое место по важности в борьбе с коронавирусом китайские предприниматели поставили такую меру, как обязательное использование защитных масок в общественных местах, особенно в городском транспорте и на работе. При этом они уточнили, что должна быть обеспечена полная доступность масок населению и строгий государственный контроль над розничными ценами на все противоэпидемические средства. Кроме того, власти, по их мнению, должны приложить больше усилий для возведения модульных стационаров и повсеместно контролировать температуру людей в общественных местах и транспорте.

А в случае выявления заразившихся даже с легкой формой протекания болезни помещать их в стационар, чтобы предотвратить распространение инфекции и гарантировать полную изоляцию больных от здоровых.

Что касается главного условия, то стоит отметить, что в Москве и Подмосковье обязательное ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) начнет действовать с 12 мая. С этого дня появление на работе, в магазинах, торговых центрах, а также в любых видах общественного транспорта и в такси без средств защиты будет наказываться штрафом – от четырех до пяти тысяч рублей. Причем в столице необходимо будет иметь не только маску, но и перчатки. Отсутствие одного из средств защиты будет считаться нарушением и тоже наказываться штрафом.

Однако с доступностью СИЗ не все так просто. В столичном метро набор из пары одноразовых перчаток и маски стоит 50 рублей, то есть при поездке туда-обратно придется потратить как минимум 100 рублей, не считая стоимости проездного. Но и автоматы по продаже таких наборов стоят пока всего на 15 станциях. И контролем над ценами пока мы похвастать не можем. Упаковка масок из пяти штук стоит в магазинах и аптеках в среднем 200 рублей — 40 рублей за единицу. Это при том, что до начала пандемии одна маска стоила пять рублей, а промышленность, как уверяют власти, нарастила их производство сейчас до восьми миллионов штук в день и в скором времени увеличит этот показатель до десяти миллионов.

Надо сказать, что, несмотря на угрозы, связанные с распространением коронавируса и с разразившимся кризисом в целом, практически все китайские предприниматели, принявшие участие в опросе, намерены продолжать вести бизнес в России. Свернуть деятельность в нашей стране планирует только одна компания, которая занимается производством средств гигиены. Но тем не менее она намерена работать до конца эпидемии

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