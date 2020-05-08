Помощь не в те ворота: в США разгорается скандал из-за Программы защиты зарплаты

Широко разрекламированная американская Программа защиты зарплаты стала настоящей черной дырой: Конгресс одобрил уже два транша на нее: $349 млрд и $310 млрд. Первый был исчерпан еще 16 апреля. Второй был, по сути, расписан по заявкам еще до выделения. Но предприниматели сообщают: никакой помощи они не получили.

По сути, зарплатная программа, которую разработал Конгресс США и курирует Минфин и Ассоциация малого бизнеса, предполагает выделение кредитов на выплату заработной платы. И если работодатель, получивший заем, в течение 8 недель не сокращает сотрудников, используя полученные деньги только на оплату их труда, коммунальные и арендные платежи, то ему этот заем в итоге «прощают». Условия более чем заманчивые. Но оказалось, что воспользоваться ими поспешили те, кто вполне мог пережить кризис и без господдержки.

Агентство Reuters изучило последнюю доступную финансовую информацию 276 публично торгуемых компаний, подавших заявки и выяснило, что как минимум 41 из них имела на балансе достаточный объем средств, чтобы покрывать текущие расходы в течение двух и более месяцев даже при падении доходов до нуля. Из них у тридцати «денежная подушка» рассчитана на три месяца и больше. Шесть вполне могут продержаться минимум до декабря. 17 из 41 вышеозначенных компаний имеют капитализацию не менее $100 млн, добавляет Reuters.

Кто-то подстраховался

В общей сложности на 41 «благополучного» получателя пришлось порядка $104 млн кредитов, отмечает Reuters. В их числе оказалась, например, биотехнологическая компания Athersys. Она гордо сообщила инвесторам о получении $1,3 млн по зарплатной программе, размещая облигации на $50 млн 15 апреля.

«На момент выпуска данного проспекта, пандемия COVID-19 не оказала существенного неблагоприятного воздействия на наш бизнес», - говорится в обращении Athersys к инвесторам.

О том, что коронавирус не оказал существенного негативного влияния на бизнес, заявили также производитель медицинского оборудования Repro Med Systems и поставщик электроники Micropac Industries. Диагностическая компания Enzo Biochem заявила, что ожидает, что связанные с COVID-19 продукты частично компенсируют снижение выручки. Компания Accelerate Diagnostics, специализирующаяся на тестировании на инфекционные заболевания, заявила, что ее продажи в первом квартале, как ожидается, вырастут, так как она начала проводить тестирования и на коронавирус. Все эти компании, тем не менее, получили кредиты, которые могли спасти других от массового сокращения и, возможно, даже банкротства.

В Athersys, правда, Reuters пояснили, что деньги брали из-за неопределенности, связанной с дорогостоящими клиническими испытаниями. Компания подчеркнула, что полностью соответствовала заданным властями критериям, а деньги уже вернула. Micropac тоже собирается вернуть деньги государству. Но вот нюанс: о возврате компании задумались после того, как ситуация привлекла внимание американского Минфина.

Казначейство в шоке

Глава американского Минфина Стивен Мнучин ранее заявил журналистам что он «сам в шоке» от полученных данных. А именно от того, что кредиты, которые предназначались для малого и среднего бизнеса каким-то образом ушли крупным игрокам. По словам руководителя Казначейства, чиновники проверят 26 тысяч выделенных кредитов, в среднем, по $2 млн каждый.

Во втором раунде распределения чрезвычайных займов раздали, по словам Мнучина, порядка 2,2 млн ссуд, по $79 тысяч каждая. Если исходить из этой суммы, то $104 млн, которые получили выявленные Reuters 41 «благополучные» компании могли разом спасти 1300 малых предприятий.

Возможно, часть этих средств еще отправится по назначению. По крайней мере, 12 из 41 компаний сообщили, что намереваются вернуть деньги. Еще одна заявила, что вообще передумала, и не стала брать кредит. Но, по сути, Минфину пришлось угрозами выбивать деньги из тех, кто незаслуженно получил их. Ведомство пообещало, что тем, кто сам сделает это до 14 мая «ничего не будет». А вот остальными займется американский Минюст и другие ведомства.

«Федеральные регуляторы будут внимательно следить за несоответствиями. Если возникнут серьезные расхождения, будут повестки в суд», – пояснил Reuters бывший юрист SEC Майкл Бирнбаум, ныне работающий адвокатом в частной Morrison & Foerster LLP.

Кто успел, тот и взял

Главный вопрос в связи с разгорающимся скандалом: как те, кто на помощь не претендует, получают ее? Как пояснил Reuters управляющий директор бухгалтерской фирмы EisnerAmper, проблема, в первую очередь в том, что ведомства так и не обозначили четких критериев, которым должны соответствовать заявители. Формулировки более, чем туманные: «неопределенность, связанная с доходами», «имеющаяся необходимость». Под такое можно подогнать практически любую заявку.

Ранее чиновники ФРС, также заинтересовавшиеся феноменом господдержки, исчезающей в никуда, выяснили, что проблема еще и в банках, выдающих кредиты. Оказалось, многие из них предпочитают «не заморачиваться» работой с новыми клиентами, отдавая предпочтение тем, кто уже имеет кредитную историю и ранее брал займы.

Причем в фининститутах, как отмечает Financial Times, даже не отрицают этого, заявляя, что еще в самом начале пандемии многие приняли решение «сконцентрироваться на уже имеющихся клиентах, не тратя время и ресурсы на новых».

Как поясняет издание, такой подход, в основном, практикуют местные, «штатные» банки – кредитные организации, учрежденные работающие в пределах конкретных штатов. Им, кстати, досталась львиная доля тех денег, которые нужно распределить между нуждающимися в поддержке фирмами. Зачастую своих постоянных клиентов эти банки знают, что называется «с пеленок». В итоге, идея господдержки губится на корню: вопреки помощи тем, кому она нужна, ее выделяют «по-свойски».

Есть, конечно, и техническое объяснение: пока одни клиенты еще только собирают все необходимые документы, а банки проверяют эту информацию, заявки других, имеющих кредитную историю, уже обрабатываются. Но эта история про крупных кредиторов, в том числе, про национальные банки.

В результате множества лазеек и пристрастного отношения кредиторов к заемщикам, в Соединенных Штатах уже возник серьезный перекос по господдержке: ФРС выяснила, что большая часть средств «осела» на Среднем Западе, а до штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мичиган дошли крохи.

Какие-то средства, конечно, удастся вернуть и снова распределить. Но на это уйдет время. А помощь американскому бизнесу нужна уже сейчас: стремительный рост числа безработных – лучшее тому доказательство. Число тех, кто подал заявки на пособие в США уже составляет 22 млн человек. При этом аналитики полагают, что в апреле реальные потери рынка труда составили 21 млн рабочих мест, а рост безработицы –16%. Картина уже максимально приблизилась к Великой депрессии 1930-х годов. И Вашингтону придется срочно печатать дополнительные миллиарды, чтобы хоть как-то остановить нарастание этого снежного кома. Хотя не факт, что новые транши попадут к адресатам: в стране, где умение пускать пыль в глаза почитается за доблесть, проще объявить о новых мерах поддержки, чем реализовать их на практике.