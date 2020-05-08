Попова заявила, что новые правила, введенные из-за коронавируса, сохранятся до конца года

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с партией «Единая Россия», новые правила безопасности могут сохранятся до конца года, пока эпидемия не завершится, либо пока не появится вакцина от коронавируса.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся», - заявила чиновница в ходе совещания. Она рассказала, что власть это уже поняла и выстраивают свою стратегию и тактику, исходя из новых реалий жизни. По ее мнению, изменить правила должно и все общество вместе с бизнесом, на какой именно срок будет зависеть от ситуации.

«Может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — добавила Попова. Она напомнила, что сегодня в подобной ситуации оказались все страны, когда людям приходится корректировать свою жизнь.

Ранее Попова заявила, что обязательный масочный режим, который был введен в половине регионов России, уже дает свой положительный результат.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, что коронавирус уже «выдыхается».

Он добавил, что новых стран, где была бы зафиксирована бесконтрольная вспышка инфекции, «мы не видим». В этой связи, даже в условиях карантина необходимо продолжать работать для поддержки экономических процессов в стране. Онищенко уверен, что при борьбе с COVID-2019 нужно учитывать международные наработки, хотя «Россия имеет свой путь развития с эпидемией».