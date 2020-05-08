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Последний рубеж: отрицательные ставки стучатся в дверь Федрезерва

Москва, 08.05.2020
С большой вероятностью ФРС США придется снизить ставки до отрицательных значений. Возможно, это произойдет уже к концу года. Другого выхода просто нет – иначе как Минфин будет финансировать колоссальный дефицит бюджета при продолжающей падать экономике?
#Экономика США
#Финансовый кризис
#Финансы
#США
#Экономика
  • Последний рубеж: отрицательные ставки стучатся в дверь Федрезерва

Фото из открытых источников

Отрицательные ставки уже стали привычной частью монетарной политики многих центробанков мира, но США и Федеральная резервная система пока от такой меры воздерживались, хотя точнее сказать – открещивались. Джером Пауэлл не раз говорил, что против такой меры.

Это и не удивительно, такая мера имеет массу негативных побочных эффектов, в частности, крайне негативно сказывается на деятельности банковского сектора, снижает накопления граждан и так далее.

Однако, похоже, даже американскому ЦБ рано или поздно придется пойти на этот шаг. Во всяком случае, уже сейчас участники рынка начали закладываться на снижение ставок ниже нуля.

Произойдет это историческое во всех смыслах событие, судя по всему, довольно скоро.

otritsat-stavki.jpg Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg

Массированные покупки фьючерсов на Eurodollar – один из ключевых показателей денежного рынка – указывают на то, что рынок почти уверен – отрицательные ставки будут введены либо в декабре этого года, либо в январе 2021-го. Таковы ожидания на текущий момент, но они могут смещаться во времени, то есть к отрицательным ставкам ФРС может прибегнуть даже раньше – уже осенью.

 Кстати, стоит сказать, что еще в 2015 году, когда Федрезерв начал свой первый за последние десять лет цикл ужесточения политики, многие эксперты утверждали, что регулятор совершает ошибку. Экономика, в которой общий уровень долга составляет 350% от ВВП (на тот момент), ставка просто не может повышаться. Рано или поздно это приведет к катастрофе.

Федеральной резервной системе потребовалось три года, чтобы понять это – в конце 2018 года финансовый рынок США начал рушиться, и Федрезерву пришлось принимать экстренные меры - уже в начале 2019 года он резко изменил тональность и перешел к смягчению. Сейчас ставка по федеральным резервным фондам снова равна нулю, пусть и во многом из-за случившегося кризиса.

Тем не менее, именно пандемия коронавируса привела к еще большему увеличению заимствований. При этом темпы роста экономики, очевидно, будут отрицательными, а значит показатель долга к ВВП будет расти еще быстрее. У ФРС фактически просто не остается выбора. Иначе как Минфин будет финансировать колоссальный дефицит бюджета?

Еще одним фактором в пользу дальнейшего смягчения политики ФРС выступает доллар. Есть такой индикатор - торгово-взвешенный индекс доллара, в котором вес валют распределен из расчета объема взаимной торговли. Так вот, по этому индексу доллар США сейчас значительно крепче, чем он был до кризиса, вызванного СOVID-19, и даже крепче, чем тогда, когда ставки ФРС были значительно выше.

Это не только негативно влияет на состояние экономики самих Штатов, но и на стоимость сырьевых товаров, и речь далеко не только о нефти.

Япония и Европа уже живут в условиях отрицательных ставок, но, как известно, банковский сектор в последнее время буквально умолял ЕЦБ не снижать ставку еще ниже. Для кредитных организаций жизнь в условиях таких ставок действительно становится невыносима. Эта аномалия вообще противоречит всем основам экономической теории.

Но теперь, судя по всему, и американским банкам предстоит испытать этот финансовый эксперимент на себе. Между тем, стоит сказать, что роль банковского сектора в Штатах намного выше, чем в других странах, Wall Street в буквальном смысле контролируют большую часть экономики страны.

Неудивительно, что акции банков выглядят довольно слабо. Капитализация многих крупных финансовых институтов, например, Citigroup, после кризиса 2008 года так и не смогла восстановиться.

Сейчас динамика также не впечатлят. Конечно, бумаги отскочили после мартовской паники, однако покупателей пока не видно, и вряд ли они появятся.

Помимо очевидного смертного приговора для финансового сектора и дефляционного коллапса для всей мировой экономики, введение отрицательных ставок, вполне возможно, будет означать и полный крах всей долларовой системы.  

Такого мнения придерживаются многие авторитетные эксперты, но в качестве наиболее яркого примера стоит привести слова признанного гуру долгового рынка – «короля облигаций» Джеффа Гандлаха, который написал в Twitter: «Пожалуйста, не надо. Ставки ниже нуля – фатальны».

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