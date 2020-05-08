Прогноз погоды: Россию накроет аномальная жара и засуха

По прогнозу синоптиков, Россию в ближайшие две недели накроет аномальная жара с дефицитом влаги, что в летний период может привести к засухе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже сейчас условия для почвенной засухи сформировались в Крыму и Краснодарском крае, Курской, Белгородской, Калужской и Брянской областях, а также в некоторых других регионах страны.

Погода на Урале и в Сибири

По прогнозу синоптиков, сильный зной и почти полное отсутствие осадков ожидаются в регионах Урала и Сибири. Так, в период с 9 по 22 мая летняя жара прогнозируется в Свердловской области. Например, уже завтра в Алапаевске столбики термометров на солнце поднимутся до плюс 28-30, что сразу более чем на 10-12 градусов выше климатической нормы. Очень жарко будет также в Асбесте, Нижнем Тагиле и Полевском.

При этом без осадков в ближайшие 14 дней здесь всё-таки не обойдётся. Но будут они выпадать крайне редко. Так, в Екатеринбурге с 12 по 16 мая при дневной температуре плюс 21-22 периодически будет идти дождь. Однако, начиная с 17 мая климатическая ситуация вновь поменяется, осадки полностью прекратятся, а воздух прогреется до плюс 23-25.

По аналогичному сценарию будет складываться погодная ситуация в Челябинской, Курганской и Тюменской областях, где с 9 по 22 мая температурный фон превысит норму примерно на 7-10 градусов.

В ближайшие 14 дней аномальная жара также накроет сибирские регионы. В частности, высокое температурное значение ожидается в Омской и Томской областях. С 9 по 13 мая воздух здесь днём прогреется до плюс 26-30. В Новосибирской области чуть прохладнее, но всё равно очень жарко – плюс 25-27.

Прогноз погоды на 14 дней в Крыму

В Крыму, по прогнозу синоптиков, аномально жарко не будет. Однако и здесь в ближайшие 2 недели дождей почти не ожидается. Так, в Ялте с 8 по 22 мая небольшие осадки возможны лишь 21 мая. При этом дневной температурный фон составит плюс 14-20. В Симферополе, по прогнозу синоптиков, осадки выпадут 13, 21 и 22 мая. Однако здесь будет более комфортный температурный фон – плюс 21-24. В Саках все 14 дней будет ярко светить солнце, а воздух прогреется до плюс 27. Правда, синоптики прогнозируют здесь 21 мая сильный дождь, а также усиление ветра и волнение на море.

Погода на 2 недели на Ставрополье

В Ставропольском крае, как обещают синоптики, сухо и комфортно будет в ближайшие 10 дней. Например, в Ставрополе с 9 по 18 мая воздух в светлое время суток будет прогреваться до плюс 23. После полуночи – прохладно, всего 8-11 градусов выше нуля. Сильные ливни, по прогнозу синоптиков, здесь ожидаются 19, 20, 21 и 22 мая. При этом проливные дожди могут сопровождаться шквалистым ветром до 20 метров в секунду, а также громом и молнией.

А вот на курортах края погода будет нестабильной. Например, в Минводах, при средней дневной температуре воздуха плюс 24, небольшой дождь возможен лишь 19 и 20 мая. Зато в Пятигорске, дожди будут идти почти каждый день, а столбики термометров станут то подниматься до плюс 24-25, то опускаться до плюс 7-9.

В Кисловодске дождливой пасмурной ожидается следующая неделя. При этом синоптики предупреждают о сильных перепадах между дневным (плюс 18) и ночным (плюс 6) температурным фоном. В период с 18 по 22 мая здесь, а также в Ессентуках воздух в светлое время суток будет прогреваться до плюс 22-24, а осадки прекратятся.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Нестабильно, но всё-таки относительно тепло будет в ближайшие 14 дней в Москве. Так, с 9 по 11 мая, по прогнозу синоптиков, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков. В предстоящие выходные столбики термометров поднимутся до плюс 14-18. При этом в утренние часы, а также ночью ожидается всего плюс 7-10. Резкие перепады температурного фона, как поясняют метеорологи, произойдут на фоне перемен направления ветра с южного на северный румб и обратно.

На следующей неделе через Москву пройдёт гребень прохладной циклонической воздушной массы. Под влиянием этого атмосферного фронта активно заработает барическая пила – давление начнёт скакать от 742 мм. рт. ст. до 751 мм рт. ст.

Кроме того, переменчивый ветер испортит климатическую обстановку порывами до 20 метров в секунду. При этом среднесуточная температура снизится до плюс 8-10. После полуночи станет ещё прохладнее – до плюс 4-5. Примерно до середины последнего месяца календарной весны в Москве и Подмосковье периодически будет идти дождь. После 16 мая снова потеплеет, осадки прекратятся, а солнце прогреет воздух до плюс 21.