Вход/Регистрация Подписка

Рынок растет в преддверии длинных выходных

Москва, 08.05.2020

Дорожающая нефть и предпраздничные настроения положительно сказались на российском рынке акций. Коронавирус не даст провести традиционные парады победы почти по всему миру, а акция «Бессмертный полк» впервые пройдет онлайн.

Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на +0,29% до 2641,55 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,88% до 1136,34 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:47 мск стоила – 30,3 долларов за баррель (+2,85%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,4 рублей за доллар.
Восходящая динамика цен на нефть подогревает интерес к акциям «Сургутнефтегаза» (+1,81%), «Татнефти» (обыкновенные +0,46%, префы» +1,63%), «Роснефти» (+1,46%). При этом акции «Лукойла» (-0,15%) падали. В лидеры роста по итогам торговой сессии вышли бумаги «Яндекса» (+2,23%), «ФСК ЕЭС» (+2,14%) и МТС (+1,56%).

Падение чистой прибыли, возможное сокращение дивидендов и зафиксированные случаи коронавируса среди сотрудников негативно сказались на акциях банка ВТБ (-0,42%). Падения пассажиропотока тянуло вниз акции «Аэрофлота» (-1,65%). Хуже рынка торговались акции строительной ЛСР (-4,19%), «Юнипро» (-2,97%) вторую сессию подряд и «Сафмара» (-0,98%).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок
    Если Вашингтон перегнет палку с «наказанием» Пекина за коронавирус, китайцы могут продать ценные бумаги Казначейства США и начать собственную политику количественного смягчения
  2. Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу
    Президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Однако для этого сейчас не самое подходящее время
  3. Билет с привилегиями
    Коронакризис вызвал сильное сжатие железнодорожных перевозок людей и грузов, что привело к урезанию инвестпрограммы РЖД. Возобновилась дискуссия о внедрении новых принципов взаимоотношений с грузоотправителями на основе модели «вези или плати»
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама