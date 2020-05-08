Рынок растет в преддверии длинных выходных

Дорожающая нефть и предпраздничные настроения положительно сказались на российском рынке акций. Коронавирус не даст провести традиционные парады победы почти по всему миру, а акция «Бессмертный полк» впервые пройдет онлайн.

Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на +0,29% до 2641,55 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,88% до 1136,34 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:47 мск стоила – 30,3 долларов за баррель (+2,85%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,4 рублей за доллар.

Восходящая динамика цен на нефть подогревает интерес к акциям «Сургутнефтегаза» (+1,81%), «Татнефти» (обыкновенные +0,46%, префы» +1,63%), «Роснефти» (+1,46%). При этом акции «Лукойла» (-0,15%) падали. В лидеры роста по итогам торговой сессии вышли бумаги «Яндекса» (+2,23%), «ФСК ЕЭС» (+2,14%) и МТС (+1,56%).

Падение чистой прибыли, возможное сокращение дивидендов и зафиксированные случаи коронавируса среди сотрудников негативно сказались на акциях банка ВТБ (-0,42%). Падения пассажиропотока тянуло вниз акции «Аэрофлота» (-1,65%). Хуже рынка торговались акции строительной ЛСР (-4,19%), «Юнипро» (-2,97%) вторую сессию подряд и «Сафмара» (-0,98%).