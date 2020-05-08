Ситуация со средствами защиты замаскирована отчетами

Уже с 12 мая в Москве вводится жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках и перчатках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Такое же требование вступило в силу в Подмосковье и ждет Санкт-Петербург. В отдельных регионах подобные меры тоже действуют или начнут действовать в ближайшее время. За отсутствие у гражданина защитных масок и перчаток его будут штрафовать.

Например, штраф за нахождение в московском метро без маски составит 5 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности в других общественных местах — 4 тысячи рублей. Нарушителей привлекут к ответственности по статье 3.18.1 КоАП Москвы. Масочный режим уже ввели в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской и других областях, напоминает «Прайм».

И все было бы прекрасно, если бы жители не жаловались повсеместно на отсутствие подобного товара в общем доступе. Покупка марлевых масок, перчаток и антисептиков еще с начала объявления пандемии превратилась в своего рода рулетку, купить этот товар можно с огромным трудом и в основном у перекупщиков.

Тем не менее, представители Минпромторга активно и регулярно заявляют, что проблем с масками не будет даже при введении в России повсеместного масочного режима.

Так, например, замглавы министерства Виктор Евтухов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что дефицита масок в России нет, и министерство с ситуацией вполне справится. Согласно региональным отчетам, маски имеются в продаже как в аптеках, так и в торговых сетях.

Аптечные сети законтрактовали порядка 40 млн масок, рассказал Виктор Евтухов. «На сегодняшний день масок очень много. Только на май месяц торговые сети, крупнейшая десятка сетей, заказала более 120 млн масок. Это помимо того, что привозим мы через нашего оператора, привозят сторонние организации», — заявил он. Российские предприятия в сутки производят порядка 9 млн масок, добавил замглавы Минпромторга.

С тем, что масок, перчаток и антисептиков в аптеках и магазинах Москвы и области хватает, согласен шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Практически в любой аптеке они есть в достаточном количестве, считает он. Очевидно, «масочный режим» и не вводили раньше из-за нехватки масок, но теперь это больше не проблема, говорит аналитик.

При этом он критикует объявленное продление ограничений на работу сферы услуг в Москве и Подмосковье. Сейчас, говорит Пушкарёв, владелец торгового центра, кафе, сотрудник офиса искренне не понимает: почему ходить на стройку или класть в городе плитку — это более чем срочно? Потому, что строители-мигранты взбунтуются?

Почему считается, задается он вопросом, что меньше шансов обменяться вирусом в маске на производственном предприятии, выпускающем невостребованную сейчас продукцию, чем сидя в той же маске постричься в парикмахерской? Или выполнить какую-то, не попавшую в список разрешенных, но приносящую деньги и результат коллективную работу, соблюдая так же точно при этом социальную дистанцию?

Вообще, отмечает, в свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, это стандартная история для Москвы и государства в целом – работать первыми начнут предприятия, так или иначе сопряженные с бюджетом. Не секрет, что большинство строительных организаций Москвы либо напрямую аффилированы с государством — как ПИК, которым частично владеет ВТБ, либо косвенно.

Простых предпринимателях в очередной раз просто проигнорировали, снова отмахнувшись мерами поддержки, которые только помогут побыстрее подать на банкротство. Уже сейчас можно сказать, что минимум треть помещений, которые снимали кофейни, кафе, рестораны, парикмахерские и прочие представители малого бизнеса, будут пустовать на протяжении нескольких месяцев независимо от цен на аренду и местоположения.

Продление карантина – это полный крах ритейла и увеличение вероятности дефолтов торговых центров. Но самое забавное будет дальше, когда введут обязательный масочно-перчаточный режим в продуктовых магазинах. Комплект уже сейчас стоит 50 рублей и эксклюзивным правом продаж владеет дочернее предприятие «Ростеха».

Допустим, говорит Алексей Кричевский, люди, которые сохранили какие-то накопления либо продолжают работать, будут их покупать. А как быть пенсионерам, малоимущим? В магазин без масок не пустят, а лишних денег у них на покупку комплекта нет. Никто во власти и не думал о том, чтобы запустить бесплатную раздачу средств защиты. Зато вводятся все новые штрафы, констатирует он.

Экспресс-анализ путем элементарных телефонных звонков в аптечные сети показывает, что реальная картина далека от реальной. «Масок и респираторов нет», это обычный ответ, и уже давно.