Трамп отправит в Россию аппараты ИВЛ

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США готовы передать России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом, передает NBC News.

«Я предложил ИВЛ, если им нужно, поскольку, как вы знаете, у нас много ИВЛ, а они нуждаются в ИВЛ», - заявил Трамп во время встречи с губернатором Техаса Грегом Абботтом. Президент подчеркнул, что отправят ИВЛ тогда, «когда это будет нужно», поскольку США помогают разным странам, а России «тяжело сейчас из-за COVID-19, они, как и все остальные, столкнулись с этой проблемой».

Трамп уточнил, что в США налажено масштабное производство аппаратов ИВЛ, в этой связи они могут не только обеспечить своих больных, но и помогать другим странам.

Ранее президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефоны план борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. В ходе разговора американский лидер сообщил, что готов оказывать помощь любой стране, которая пострадала от COVID-2019.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, коронавирус уже «выдыхается». Он добавил, что новых стран, где была бы зафиксирована бесконтрольная вспышка инфекции, «мы не видим». В этой связи, даже в условиях карантина необходимо продолжать работать для поддержки экономических процессов в стране. Онищенко уверен, что при борьбе с COVID-2019 нужно учитывать международные наработки, хотя «Россия имеет свой путь развития с эпидемией».