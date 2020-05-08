Вход/Регистрация Подписка

Твиттер-менеджмент от Илона Маска

Москва, 08.05.2020
Автопроизводитель Tesla уже третий квартал подряд показывает неожиданно хорошие результаты, и своей активностью решил поддержать продажи компании
#Предпринимательский дух
#Мир
#Бизнес
  • Твиттер-менеджмент от Илона Маска

AP/TASS

За последние две недели Илон Маск отличился целым рядом острых высказываний: обратил внимание на антиконституционность запретов на передвижения в США, сравнил режим самоизоляции с фашизмом, посетовал на экономические проблемы, а также во второй раз пришел на подкаст Джо Рогана (первая встреча запомнилась тем, что во время интервью Маск курил марихуану), где рассказал о готовности другой своей компании — Neuralink — уже до конца года начать чипировать людей.

Neuralink была основана в 2016 году и разрабатывает чипы для непосредственной имплантации в мозг человека. Основная задача импланта, по словам Маска, — служить средством для лечения травм мозга. «Предстоит еще много работы, — сказал Маск во время беседы с Роганом. — Но у нас, вероятно, есть шанс имплантировать чип в человека в течение года. Думаю, мы сможем помочь людям, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли».

Однако главное внимание инноватора сейчас направлено на ситуацию с Tesla, производство которой рискует сильно пострадать от карантинных мер, в то время как компания только вышла на устойчивый финансовый результат. Маск решил снова протестировать на прочность корпоративное право США. Очередной его твит в начале мая стоил Tesla 14 млрд долларов. «Цена акций Tesla слишком высока, на мой взгляд», — написал Маск, после чего акции упали с 755 до 693 доллара за штуку, а его личное состояние уменьшилось на три миллиарда долларов. Уже в течение следующей недели котировки восстановились. Реакции от Комиссии по ценным бумагам США (SEC) пока не последовало, многие юристы назвали твит прямым нарушением правил, установленных SEC, а федеральный судья заявил, что акционеры должны подать иск, а Маск и Tesla — предстать перед судом.

Тем не менее, в последнем соглашении* между SEC и Маском весьма подробно описаны все типы информации, публикация которой в социальных сетях требует одобрения юристов. И там есть буквально все — о финансовой информации о состоянии компании, отчетности, любых планах по производству и прогнозов развития бизнеса, — но ничего не сказано о цене акций. Вполне вероятно, что Маск, предварительно посоветовавшись с юристом, таким твитом просто решил снова позлить SEC, ограничивающую его «свободу слова» (как заявляли в суде юристы Маска). Конфликт начался с твита: «Я подумываю о том, чтобы выкупить акции по 420 долларов за штуку. Финансирование обеспечено», — писал Маск в августе 2018 года. Расследование SEC тогда закончилось досудебным соглашением, Маска обязали советоваться с юристами перед тем, как публиковать очередной твит. Но когда весной 2019 года предприниматель отличился снова, написав в твиттере, что Tesla в 2019 году выпустит 500 тысяч автомобилей, то есть на 100 тысяч больше, чем было запланировано, началось новое противостояние с SEC. Завершилось оно уточненным соглашением, в котором публикуемую Маском информацию разделили на девять обязательных для согласования категорий. В итоге в 2019 году компания продала всего 367 500 автомобилей, и перенесла цель по 500 тысячам на этот год.

Столь дерзкое поведение Маска подозрительно совпало с недавним отчетом Агентства по охране окружающей среды США, согласно которому дальность поездки электрокара Tesla S на самом деле меньше заявленных Маском 400 миль (первый такой электрокар в истории) и составляет 391 милю. Это удар по маркетинговым амбициям Tesla. Маск тут же парировал, что данные агентства его сильно удивили и что просто кто-то оставил ключи в автомобиле, а дверь была открыта на ночь, в результате чего Tesla S перешла в режим «ожидания», что разрядило два процента аккумуляторной батареи. Это и привело к сокращению дальности поездки. В агентстве же заявили, что тестировали автомобиль должным образом, двери были закрыты, а технические нюансы необходимо обсуждать в закрытом режиме.

Опубликованные финансовые данные Tesla за первый квартал текущего года показали неожиданно высокую прибыль — 16 млн долларов за квартал, и это несмотря на остановку заводов в Китае и США. В Tesla позже заявили, что надеются все же достичь заявленной цели по поставкам 500 тысяч автомобилей по миру в этом году даже в условиях пандемии. Таким образом, впервые в истории Tesla показала три прибыльных квартала подряд, и своей неожиданно бурной социальной активностью Маск явно решил в тяжелых условиях отвлечь внимание от пандемии на свою продукцию.

*http://prod-upp-image-read.ft.com/1199ee1e-686d-11e9-9adc-98bf1d35a056 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок
    Если Вашингтон перегнет палку с «наказанием» Пекина за коронавирус, китайцы могут продать ценные бумаги Казначейства США и начать собственную политику количественного смягчения
  2. Мир снова хочет отказаться от доллара. Почему коронавирус усложнил задачу
    Президент Шанхайской золотой биржи (SGE) Ван Чженинг заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Однако для этого сейчас не самое подходящее время
  3. Билет с привилегиями
    Коронакризис вызвал сильное сжатие железнодорожных перевозок людей и грузов, что привело к урезанию инвестпрограммы РЖД. Возобновилась дискуссия о внедрении новых принципов взаимоотношений с грузоотправителями на основе модели «вези или плати»
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама