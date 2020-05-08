Твиттер-менеджмент от Илона Маска

За последние две недели Илон Маск отличился целым рядом острых высказываний: обратил внимание на антиконституционность запретов на передвижения в США, сравнил режим самоизоляции с фашизмом, посетовал на экономические проблемы, а также во второй раз пришел на подкаст Джо Рогана (первая встреча запомнилась тем, что во время интервью Маск курил марихуану), где рассказал о готовности другой своей компании — Neuralink — уже до конца года начать чипировать людей.

Neuralink была основана в 2016 году и разрабатывает чипы для непосредственной имплантации в мозг человека. Основная задача импланта, по словам Маска, — служить средством для лечения травм мозга. «Предстоит еще много работы, — сказал Маск во время беседы с Роганом. — Но у нас, вероятно, есть шанс имплантировать чип в человека в течение года. Думаю, мы сможем помочь людям, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли».

Однако главное внимание инноватора сейчас направлено на ситуацию с Tesla, производство которой рискует сильно пострадать от карантинных мер, в то время как компания только вышла на устойчивый финансовый результат. Маск решил снова протестировать на прочность корпоративное право США. Очередной его твит в начале мая стоил Tesla 14 млрд долларов. «Цена акций Tesla слишком высока, на мой взгляд», — написал Маск, после чего акции упали с 755 до 693 доллара за штуку, а его личное состояние уменьшилось на три миллиарда долларов. Уже в течение следующей недели котировки восстановились. Реакции от Комиссии по ценным бумагам США (SEC) пока не последовало, многие юристы назвали твит прямым нарушением правил, установленных SEC, а федеральный судья заявил, что акционеры должны подать иск, а Маск и Tesla — предстать перед судом.

Тем не менее, в последнем соглашении* между SEC и Маском весьма подробно описаны все типы информации, публикация которой в социальных сетях требует одобрения юристов. И там есть буквально все — о финансовой информации о состоянии компании, отчетности, любых планах по производству и прогнозов развития бизнеса, — но ничего не сказано о цене акций. Вполне вероятно, что Маск, предварительно посоветовавшись с юристом, таким твитом просто решил снова позлить SEC, ограничивающую его «свободу слова» (как заявляли в суде юристы Маска). Конфликт начался с твита: «Я подумываю о том, чтобы выкупить акции по 420 долларов за штуку. Финансирование обеспечено», — писал Маск в августе 2018 года. Расследование SEC тогда закончилось досудебным соглашением, Маска обязали советоваться с юристами перед тем, как публиковать очередной твит. Но когда весной 2019 года предприниматель отличился снова, написав в твиттере, что Tesla в 2019 году выпустит 500 тысяч автомобилей, то есть на 100 тысяч больше, чем было запланировано, началось новое противостояние с SEC. Завершилось оно уточненным соглашением, в котором публикуемую Маском информацию разделили на девять обязательных для согласования категорий. В итоге в 2019 году компания продала всего 367 500 автомобилей, и перенесла цель по 500 тысячам на этот год.

Столь дерзкое поведение Маска подозрительно совпало с недавним отчетом Агентства по охране окружающей среды США, согласно которому дальность поездки электрокара Tesla S на самом деле меньше заявленных Маском 400 миль (первый такой электрокар в истории) и составляет 391 милю. Это удар по маркетинговым амбициям Tesla. Маск тут же парировал, что данные агентства его сильно удивили и что просто кто-то оставил ключи в автомобиле, а дверь была открыта на ночь, в результате чего Tesla S перешла в режим «ожидания», что разрядило два процента аккумуляторной батареи. Это и привело к сокращению дальности поездки. В агентстве же заявили, что тестировали автомобиль должным образом, двери были закрыты, а технические нюансы необходимо обсуждать в закрытом режиме.

Опубликованные финансовые данные Tesla за первый квартал текущего года показали неожиданно высокую прибыль — 16 млн долларов за квартал, и это несмотря на остановку заводов в Китае и США. В Tesla позже заявили, что надеются все же достичь заявленной цели по поставкам 500 тысяч автомобилей по миру в этом году даже в условиях пандемии. Таким образом, впервые в истории Tesla показала три прибыльных квартала подряд, и своей неожиданно бурной социальной активностью Маск явно решил в тяжелых условиях отвлечь внимание от пандемии на свою продукцию.

*http://prod-upp-image-read.ft.com/1199ee1e-686d-11e9-9adc-98bf1d35a056