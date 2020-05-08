В Минздраве рассказали о возможности использовать вакцину от полиомиелита в борьбе с COVID-2019

В России наметилась стабилизация в плане баланса выписанных и поступивших пациентов с коронавирусом в больницы РФ, однако, говорить о выходе на плато еще рано, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Не надо говорить слово "плато" - оно успокаивающее, так активно на него ориентироваться. Но поступление пациентов и выписка сбалансировались», - заявил Мурашко в ходе выступления на заседании президиума фракции «Единой России».

Чиновник также рассказал, что в Кировской области проводится эксперимент, при помощи которого ученые хотят доказать возможность использования вакцины от полиомиелита для выработки неспецифического иммунитета к коронавирусу.

Министр сообщил, что существуют данные о подъеме неспецифического иммунитета полиомиелитной вакциной, как результат происходит защита организма от коронавируса.

«Мы общались уже на эту тему с производителем», - рассказал Мурашко в ответ на просьбу оценить возможность использования живых вакцин, в частности от полиомиелита, для повышения неспецифического иммунитета.

Мурашко также напомнил о существовании многих гипотез в отношении вакцин от коронавируса, однако, вакцина от полиомиелита имеет под собой реальную научную основу. Чиновник сообщил, что в Кировской области есть возможность провести испытания на добровольцах, и «соответственно, подтвердить или снять эту доктрину».