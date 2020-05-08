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Количество заболевших за сутки в России COVID-2019 снижается

Москва, 08.05.2020

В России за сутки зафиксировано 10 699 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в 83 регионах, передает оперштаб. Общее количество зараженных в стране составляет почти 188 тыс. человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 699 в 83 регионах, в том числе более 48,9% инфицированных не имели клинических проявлений, активно 5 232 (без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.

Также продолжает снижаться общий прирост к общему числу заболевших с 8,6% до текущих 6,0%, общее число проведенных тестов в день варьируется от 160 до 220 тыс. в день. По состоянию на 8 мая в России проведено почти 5 млн. тестирований на выявление коронавирусной инфекции.

Наибольший прирост больных зафиксирован в Москве - 5 846 новых случаев заболевания. В общей сложности в столице находится 98 522 заболевших. Выздоровевших за весь период насчитывается 26 608 человек, за последние 24 часа выписано 2 805 человек, из них 1032 - в Москве.

По данным на 7 мая за последние сутки выявлено 11 231 новый заболевший COVID-19 в 82 регионах, сообщает оперативный штаб. Таким образом, суточный прирост больных составил 6,8%, а общее число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Данный показатель вывел Россию на пятое место в мире среди стран с наибольшим распространением новой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что РФ обогнала за истекшие сутки Германию, где по данным на 7 мая зафиксировано 168,1 тыс. случаев и Францию (174,2 тыс.). На первом месте по количеству заболевших остаются США с 1 млн 228,6 тыс. заболевших, Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).

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