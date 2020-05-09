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В России выявили 10 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки

Москва, 09.05.2020

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 817, и сейчас зараженных во всех регионах страны 198 676 человек. Выздоровели на данный момент 31 916 человек, 1 827 человек умерли, сообщает ТАСС в субботу со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,8%, а коэффициент распространения инфекции в России - 1,06, это минимальные с начала вспышки значения. В Москве показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

При этом отмечается, что 4 399 (40,7%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

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