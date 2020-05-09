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Путин поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне

Москва, 09.05.2020

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех ветеранов Великой Отечественной войны и россиян с 9 Мая.

После возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата с трибуны, установленной у Вечного огня, российский лидер обратился к гражданам.

"Уважаемые ветераны, дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех - это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе. Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему - священным", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что "это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки". Путин отметил, что в этот день потомки поколения победителей "остро чувствуют все величие их судеб", вспоминают тех, кого уже нет рядом, с любовью вглядываются в их лица на фотографиях разных лет, желают долгих лет жизни ветеранам.

"Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений, - подчеркнул глава государства. - Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу". Путин отметил, что время не властно перед их мужеством и единством, достоинством и стальной силой духа.

Российский лидер напомнил, что у Кремлевской стены день и ночь горит Вечный огонь в память по погибшим в Великую Отечественную войну героям, кто навеки остался в братских, безызвестных могилах - под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера.

"Миллионы павших не увидели, не дождались Победы - Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это - бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат", - сказал глава государства.
Их память глава государства почтил Минутой молчания, предложив и всем россиянам склонить головы "перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей".

Как отметил глава государства в обращении к гражданам, Россия отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне широко и торжественно.

«Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка», — пообещал он.

В этом году из-за эпидемии коронавируса власти отменили наземную часть парада и шествие «Бессмертного полка». 9 мая состоятся только авиапарад и праздничные салюты.

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