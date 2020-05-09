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Прогноз погоды на июнь-2020: такого поворота никто не ожидал

Москва, 09.05.2020
  • Прогноз погоды на июнь-2020: такого поворота никто не ожидал

Валерий Шарифулин/ТАСС

Июнь – удивительный месяц, который находится на стыке двух сезонов. Поэтому погода в первом летнем календарном месяце лета сочетает в себе климатические характеристики как весны, так и лета. Обычно в июне редко бывает очень жарко. В тоже время и холодные дни случаются крайне редко.

По прогнозу синоптиков, в этом году в июне на большей части Русской равнины климатическая ситуация будет складываться совсем по иному сценарию. Как предполагают метеорологи, уже в самом начале лета Россию не просто накроет удушающая жара, а страшный палящий зной, от которого местами будет плавиться асфальт – такого поворота явно никто не ожидал.

Погода в июне-2020 на Урале и в Сибири

Так, по прогнозу синоптиков, июнь порадует жителей Урала очень высоким температурным фоном и малым количеством осадков, что в последние годы здесь почти не случалось. Согласно многолетним наблюдениям за погодой, в последние 10 лет температурный режим в регионах Урала в первый календарный месяц лета держится в диапазоне плюс 10-14. Однако в июне-2020 прогнозируется жара, больше характерная для юга России.

В частности, в Магнитогорске и Челябинске в дневные часы воздух в тени уже в первой декаде месяца станет прогреваться до плюс 25-26. Ещё жарче будет в Свердловской и Курганской областях, где местами термометры просто будут зашкаливать, показывая фантастические для этих плюс 27-30.

Удушающий летний зной в июне, по прогнозу синоптиков, ожидается также в регионах Сибири. Так, в Новосибирской области в некоторые сутки столбики погодных градусников будут подниматься до плюс 28-30, а на солнце – до плюс 30-32. Чуть прохладнее, но всё равно жарко будет в Красноярском крае. Здесь при минимуме осадков в начале июня ожидается плюс 21-24, в середине месяца – плюс 22-25, а в последней декаде – плюс 26-28.

Аномальную жару при дефиците осадков обещают метеорологи также жителям Северной Сибири. Например, на Алтае, почти весь первый летний месяц температура будет держаться на уровне плюс 25-27.

Прогноз погоды на июнь-2020 в Поволжье

Аномально высокий температурный фон также накроет регионы Поволжья. Например, в Самарской области и в Республике Татарстан, по прогнозу синоптиков, весь июнь ожидается очень жаркая погода. При этом здесь осадки всё-таки станут выпадать, и при повышенной температуре пасмурных дней будет в избытке. А ведь согласно данным метеорологов, первый месяц календарного лета здесь всегда очень солнечный.

В этом же году местные жители вряд ли дождутся мягкой климатической обстановки. Зато в Татарстан ворвутся арктические воздушные массы, которые принесут сильные ветра. При этом дневная жара – плюс 25-27 - будет сменяться ночными ливнями – такой вот неожиданный поворот.

Жарко, но дождливо в июне-2020 по прогнозу синоптиков, также будет в Мордовии и Чувашии. При этом в конце июня возможно усиление ветра до ураганных значений из-за столкновения тёплых и холодных воздушных масс. Именно это, как предупреждают метеорологи, может привести не только к грозам, но в том числе и к мощному граду.

При этом температура воздуха будет колебаться от плюс 23-27 днём до плюс 10-15 – ночью. Аналогичная погода ожидается в Нижегородской области. Правда, дождливых дней здесь в предстоящий месяц будет меньше чем у соседей, а столбики термометров на пике тепла будут показывать около 30 градусов выше нуля.

Погода на юге России в июне-2020

Июнь принесёт аномальный зной также в Крым и на Кубань – здесь почти весь первый месяц календарного лета-2020 будет плюс 30-32, а на солнце даже больше. 30-градусную жару и палящее солнце обещают метеорологи жителям республик Северного Кавказа и Ставропольского края. 

При этом синоптики предупреждают, что в июне у российского побережья Чёрного моря может произойти столкновение обширных атмосферных фронтов, что приведёт к тому, что водяной пар с поверхности моря закрутится в спираль, после чего образуется мощный штормовой винт, который вырвется с побережья и пройдёт по всей территории Европейкой части России. При этом ураганный ветер будет сопровождаться проливными дождями, местами градом, грозами и молнией – такого поворота также никто не ожидал.

Погода в июне-2020 в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков

Минимум осадков, и высокая температура по прогнозу синоптиков, ожидается в начале лета в Москве и Санкт-Петербурге.

По прогнозу синоптиков, предположительно в первом месяце лета-2020 столбики термометров в двух российских столицах днём будут подниматься до плюс 22-27. В самом конце июня в Москве возможен сильный дождь и гроза, а в СПб мощный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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