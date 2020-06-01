В Бразилии набирает обороты политический кризис

Президенту Бразилии некогда бороться с коронавирусом. Все силы у него уходят на борьбу за власть с политическими противниками, включая судей, обвиняющих его в попытке установить военную диктатуру.

Бразилия вышла на второе место по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Их количество перевалило за полмиллиона. По числу летальных исходов крупнейшая страна Латинской Америки пока на четвертом месте, но имеет все шансы тоже стать второй.

Тем временем, президент Бразилии Жаир Болсонаро борется не с эпидемией, а с многочисленными противниками и оппонентами. В воскресенье он, к примеру, приехал… верхом на митинг своих сторонников, которые требовали закрыть Верховный суд страны (STF), осмелившийся начать расследование допущенных им нарушений закона, и Конгресс (парламент), в котором тоже много его противников.

Бразилия сейчас является эпицентром пандемии COVID-19. К экономическому кризису прибавился и кризис политический. Жаир Болсонаро, мягко говоря, недоволен тем, что главный бразильский суд решил расследовать попытки его вмешательства в деятельность полиции, а также начал расследование в отношении его сторонников, которые обвиняются в клевете и запугиваниях оппонентов в соцсетях. Бывший военный, переквалифицировавшийся в президенты, назвал действия суда «абсурдными» и призвал не выполнять его решения. Он также предупредил, что Верховный суд может спровоцировать в Бразилии полномасштабный политический кризис.

Заявление бывшего министра юстиции Бразилии, обвиняющего президента Болсонаро в том, что тот пытался вмешиваться в работу полиции в личных целях, расследует член Верховного суда Селсу де Мелло. Он считает, что президент вместе со своими сторонниками хочет установить в Бразилии военную диктатуру.

Жаир Болсонаро утверждает, что у него демократические цели и что это его противники растоптали конституцию Бразилии, пытаясь сместить его и захватить власть.

На митинг своих сторонников в столицу Бразилию президент Болсонаро прилетел на вертолете, после чего пересел на лошадь. Он, как обычно, был без маски, обязательной для ношения в Бразилии, и перчаток, но это не помешало ему пожать руки десяткам человек.

В субботу вечером группа сторонников президента, которые были, кстати, в масках, прошли с факелами мимо здания Верховного суда, громко требуя его закрытия. На следующий день по главной улице крупнейшего бразильского города Сан-Паулу прошла многочисленная демонстрация противников Жаира Болсонаро. При помощи слезоточивого газа полиция не пропустила их к митингу сторонников президента.