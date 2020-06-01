Эксперты пригрозили ливийским боевикам освободить российских социологов «иным путем»

В интернете появились снимки виз российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых боевики из самопровозглашенного Правительства национального согласия Ливии уже больше года незаконно удерживают в частной тюрьме «Митига». Это опровергает обвинения ПНС в том, что россияне якобы прибыли в страну незаконно.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Россия может воспользоваться альтернативным способом освобождения заложников, если дипломатический путь урегулирования проблемы не увенчается успехом.

Напомним, Шугалей и Суэйфан прошлой весной отправились в столицу Ливии Триполи для проведения социологических исследований. Спустя некоторое время их похитили. С тех пор социологов незаконно удерживают джихадисты из группировки RADA в тюрьме «Митига», получившей известность за ужасные условия содержания и физические пытки. Радикалы действуют в интересах триполитанского режима.

Новым поворотом в истории ученых можно назвать тот день, когда ливийское СМИ опубликовало в Сети фотографии виз социологов.

Незадолго до этого появилась стенограмма разговора сотрудника ФЗНЦ Юнеса Абазида с аль-Мишри, которую предоставил президент фонда Александр Малькевич. Из разговора становится ясно, что ПНС готово отпустить россиян домой только в том случае, если Россия изменит свою официальную позицию относительно режима Файеза Сарраджа и Схиратских соглашений, утративших легитимность в 2018 году.

https://vk.com/video-50377583_456249953

Эксперт выразил уверенность, что шантаж правительства России не сработает. Леонков считает, что после предания разговора публичной огласке прорабатывается вопрос вызволения россиян дипломатическим путем. Но если он заведет в тупик, у нашей страны есть и другие, более действенные методы.

После публикации снимков виз ученых журналисты немецкого издания Zuerst отметили малую вероятность того, что россиян похитили без помощи сотрудников иностранных спецслужб. Издание пишет, что тунисский офис ЦРУ не единожды упоминался в качестве гипотетического «пособника».

Главред научного журнала «Архонт» Антон Бредихин также прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он придерживается мнения, что Шугалей и Суэйфан должны вернуться домой, а РФ при этом необходимо действовать категорично.

«Использовать двух россиян для того, чтобы добиться собственного признания — так даже боевики в Чечне не делали, или какие-то еще радикалы», - подчеркнул политолог.

Важно отметить, что общественные деятели и депутаты Госдумы РФ неоднократно обращались в ливийское посольство в Москве. Однако дипломаты североафриканского государства остаются глухи к призывам неравнодушных россиян и не желают объяснить причины, по которым Шугалея и Суэйфана удерживают в тюрьме.

Леонков напомнил, что подход ПНС к насущной проблеме свойственен террористам, ведь именно они занимаются выкупами и шантажом. Также он отметил, что ПНС должно действовать по закону, если намерено приблизиться к легитимности.

Бредихин считает, что в Ливию необходимо отправить переговорщиков, которые будут представлять интересы российской стороны. Леонков предложил действовать через Турцию.