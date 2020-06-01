Индекс Мосбиржи дорос до 2750 пунктов

Российский рынок акций завершил первые летние торги в зеленой зоне. Индексы слабо росли, нефть то падала, то росла, а в России утвердили дату проведения голосования по изменениям в Конституцию - россияне смогут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.

Индекс Мосбиржи в понедельник подрос на +0,56% до 2750,24 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,28% до 1247,61 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:58 мск стоила - 37,97 долларов за баррель (+0,34%). Российская валюта на этом фоне укреплялась - 69,29 рубля за доллар.

Несмотря на падение чистой прибыли по итогам первого квартала на 7% по МСФО, росли акции <Россетей> (+4,96%). Котировки других энергетиков - <Мосэнерго> (+4,19%), <МРСК Центра и Приволжья> (+3,04%), <ТГК-1> (+2,48%) - также торговались в плюсе. Противоречиво вели себя акции <Ленэнерго> (обыкновенные +0,32%, <префы> -0,33%). Российские авиакомпании постепенно восстанавливают рейсы по стране, однако программа перелетов все равно будет действовать в сокращенном по сравнению с прошлыми годами режиме. Акции <Аэрофлота> на этом фоне росли (+4,89%).

Котировки нефтяных компаний в большинстве случаев шли вверх: <Лукойл> (+1,44%), <Роснефть> (+0,67%), <Сургутнефтегаз> (обыкновенные +0,86%, <префы> +0,01%), <Башнефть> (обыкновенные +0,50%, <префы> +0,77%), <Газпром нефть> (+1,35%), <Транснефть> (+3,52%). При этом акции <Русснефти> падали (-1,33%). В минусе по итогам торгов оказали бумаги <Полюса> (-2,34%) и <Полиметалла> (-0,32%), <Газпрома> (-0,62%), <Норникеля> (-0,38%) и <МТС> (-0,13%).