Вход/Регистрация Подписка

Индекс Мосбиржи дорос до 2750 пунктов

Москва, 01.06.2020

Российский рынок акций завершил первые летние торги в зеленой зоне. Индексы слабо росли, нефть то падала, то росла, а в России утвердили дату проведения голосования по изменениям в Конституцию - россияне смогут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.

Индекс Мосбиржи в понедельник подрос на +0,56% до 2750,24 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,28% до 1247,61 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:58 мск стоила - 37,97 долларов за баррель (+0,34%). Российская валюта на этом фоне укреплялась  - 69,29 рубля за доллар.

Несмотря на падение чистой прибыли по итогам первого квартала на 7% по МСФО, росли акции <Россетей> (+4,96%). Котировки других энергетиков - <Мосэнерго> (+4,19%), <МРСК Центра и Приволжья> (+3,04%), <ТГК-1> (+2,48%) - также торговались в плюсе. Противоречиво вели себя акции <Ленэнерго> (обыкновенные +0,32%, <префы> -0,33%). Российские авиакомпании постепенно восстанавливают рейсы по стране, однако программа перелетов все равно будет действовать в сокращенном по сравнению с прошлыми годами режиме. Акции <Аэрофлота> на этом фоне росли (+4,89%).

Котировки нефтяных компаний в большинстве случаев шли вверх: <Лукойл> (+1,44%), <Роснефть> (+0,67%), <Сургутнефтегаз> (обыкновенные +0,86%, <префы> +0,01%), <Башнефть> (обыкновенные +0,50%, <префы> +0,77%), <Газпром нефть> (+1,35%), <Транснефть> (+3,52%). При этом акции <Русснефти> падали (-1,33%). В минусе по итогам торгов оказали бумаги <Полюса> (-2,34%) и <Полиметалла> (-0,32%), <Газпрома> (-0,62%), <Норникеля> (-0,38%) и <МТС> (-0,13%).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама