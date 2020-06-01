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Пульс рубля забился ровнее

Москва, 01.06.2020
Постепенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции во всем мире благотворно влияет на настроения инвесторов на финансовых рынках.
#Инвестиции
#Финансовый рынок
#Финансы
#Иностранцы инвестируют в Россию
#Экономика
  • Пульс рубля забился ровнее

Фото из открытых источников

По данным ЦБ РФ, которые приводятся в обзоре «Финансовый пульс», нерезиденты и дочерние иностранные банки за неделю с 21 по 28 мая увеличили объемы покупки валюты вдвое, а также увеличили вложения в ОФЗ. Так, их доля в госбумагах России выросла на 0,7 процентного пункта. Нерезиденты и дочерние иностранные банки за неделю приобрели иностранной валюты на 29,3 млрд рублей (неделей ранее они купили валюты на 12,6 млрд рублей). На этом фоне курс рубля к доллару в отчетный период незначительно укрепился.

Что касается гособлигаций, то объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) увеличился на 20 млрд рублей, доля на 28 мая составила 30,8% (неделей ранее этот показатель был равен 30,1%, с 15 по 21 мая нерезиденты вложили в ОФЗ 32,1 млрд рублей). Нерезиденты приобретали ОФЗ на аукционах и внебиржевом рынке. Средний срок до погашения портфеля ОФЗ у нерезидентов на 28 мая составил 7,4 года.

«На фоне постепенного снятия эпидемиологических ограничений и возобновления работы все большего числа предприятий благоприятные тенденции предыдущей недели на российских финансовых рынках продолжились: риск-премия на Россию и вмененная волатильность курса рубля снизились. На фоне стабильного спроса локальных инвесторов Минфин России продолжил выполнение программы привлечения средств. Нерезиденты увеличили объем вложений в российские государственные ценные бумаги», — отмечается в обзоре.

 

Вижу прикуп

 

 

Вложения в ОФЗ нерезидентами увеличиваются, так как эти бумаги демонстрируют более высокую доходность, чем другие финансовые инструменты, констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Кроме того, Минфин ранее озвучивал, что намерен привлечь заимствования на внутреннем рынке для обеспечения госрасходов по борьбе с экономическим кризисом. Для чего и увеличивается выпуск ОФЗ с повышенной доходностью, привлекающий инвесторов.  

С начала текущего года Минфин продал ОФЗ на 1,147 трлн рублей, а общая сумма внутренних заимствований может достичь 4-4,5 трлн рублей. Для сравнения — это почти половина размера ФНБ на 1 апреля 2020 года (11 трлн. рублей). При этом, отмечает аналитик, основными покупателями ОФЗ сейчас, наравне с нерезидентами, являются крупнейшие госбанки, которые готовы приобретать российский госдолг на триллионы рублей. Для экономики это означает дополнительный источник финансирования расходов по минимизации потерь от эпидемии коронавируса и сглаживания последствий кризиса.

 

Народные инвестиции

 

В июне запланировано увеличение выпуска ОФЗ, в том числе ОФЗ-н — так называемых «народных облигаций», напоминает Артем Деев. Минфин рассчитывает таким образом привлечь больше частных инвесторов на фондовый рынок. Это увеличит объем «длинных денег», которые будут вложены в восстановление российской экономики. При этом популярность ОФЗ как инструмента инвестирования среди населения растет, хотя доходность снижается (сейчас в среднем 4,97%) — но это выше, чем проценты по депозитам, что и привлекает граждан. Объем внутренних заимствований государства с помощью ОФЗ будет расти, уверен аналитик.

 

Рубль растет — это ненадолго

 

Между тем, что касается валютного рынка, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, то пара доллар-рубль сегодня на открытии торгов упала ниже отметки 70, и это может быть связано сразу с несколькими факторами, как долгосрочными, так и сиюминутными. Долгосрочно — регуляторы, возможно, оказывают временную поддержку рублю, продавая валюту, тем более, что есть коммерческие банки, которые готовы ее купить по текущему курсу. Именно поэтому нерезиденты и дочерние иностранные банки за неделю более чем вдвое увеличили покупки валюты, с 12.6 млрд до 29.3 млрд рублей.

Цифра 70, вероятно, побудит и многих физлиц пополнить свои валютные резервы, помня о нестабильности рубля и его зависимости от низких цен на нефть, санкций и слабых темпов роста экономики. Надеяться, что укрепление продлится долго, наивно: соглашение OPEC, да и сама OPEC могут в любой момент распасться, дефицит бюджета, спровоцированный общим локдауном на период карантина, нужно будет чем-то восполнять. Рубль — валюта, склонная к внезапным девальвациям, последние из которых происходили в среднем раз в 6-10 лет, и с 2014 года прошло уже почти 6 лет.

Вообще, уверен Алексей Антонов, в условиях большого бюджетного дефицита обесценение национальной валюты позволяет убить сразу двух зайцев — и получить прибыль за счет курсовых разниц, если резервы заблаговременно перевести в валюту, и получить возможность исполнить социальные обязательства подешевевшими рублями. По прогнозам эксперта, 90-100 рублей за доллар мы увидим в течение 2 лет.

В условиях падения цен на нефть и стагнации экономики это видится единственным решением балансирования бюджетных расходов и доходов, говорит Алексей Антонов. Если, конечно, не начать проводить экономические реформы, которые, впрочем, в первые 2-3 года все равно приведут к падению уровня жизни. Неизвестность в этот прогноз вносит непредсказуемое развитие эпидемии, которая может преподнести сюрпризы в виде второй волны, в виде мутаций вируса и изменения его свойств, и единственным позитивным сюрпризом на фоне пандемии могла бы стать отмена санкций против России, которая обсуждается в Европе.

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