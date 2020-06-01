Италия готова принимать туристов из России с 15 июня

Италия готова принимать российских туристов с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга для журналистов в Москве посол республики в РФ Паскуале Терраччано. Он также сообщил, что страна не планирует вводить обязательные справки для въезда туристов в страну, передает ТАСС. Дипломат также выразил надежду, что правительство России к этому времени будет готово открыть границы.

«Мы надеемся, что 15 июня границы Евросоюза для туристов будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», - сообщил посол. Он добавил, что в случае, если россиянам придется столкнуться с трудностями для возвращения домой, ни один турист из России не поедет в Италию. Терраччано надеется, что с середины июня регулярные рейсы между Россией и Италией восстановятся. Он также рассказал, что Рим не намерен вводить обязательные медицинские справки о наличии прививки от коронавируса для въезда туристов в страну.

«Не предусмотрено никаких ограничений на въезд в Италию, каких-то особенных справок не требуется», - сказал он. Он подтвердил, что сохранятся меры предосторожности и контроль по приезду, но процедура выдачи виз усложнятся не будет.

Ранее премьер России Михаил Мишустин предостерег россиян от поездок за границу, напомнив, что коронавирус был завезен в страну именно из-за рубежа. В Италии долгое время сохранялась сложная эпидемиологическая обстановка, однако, к настоящему моменту в стране практически случаев заражения коронавирусной инфекцией.