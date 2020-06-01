Курс доллара: рубль отреагировал на заявление Трампа

Курс рубля завершил прошедшую недели резким ростом, отреагировав на заявление главы Белого дома Дональда Трампа по Китаю и Гонконгу.

И в пятницу, к закрытию Московской биржи курс доллара обвалился до 70,12 руб., потеряв за 7 дней сразу 1,70 руб.

Снизился и курс евро, который за этот же промежуток времени потеряв 28 коп., подешевел с 78,21 руб. (данные на вечер 22 мая) до 77,93 руб (данные на вечер 29 мая).



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Таким образом, нацвалюта обновила максимальные значения с начала марта под аккомпанемент пресс-конференции Трампа, в ходе которой американский лидер обвинил Китай в «краже» сотен миллиардов долларов и нарушении договоренностей по Гонконгу. Но при этом президент США не объявил ни о новых пошлинах, ни о каких-либо жёстких санкциях. Просто выразил свою точку зрения. Без аргументов. Без угроз. As is

Любопытно, что мировые цены на нефть пошли вверх ещё до выступления главы Белого дома.

Это стало реакцией на новость от Bloomberg, который со ссылкой на надёжные источники сообщил, что Трамп не собирается пока разрывать торговую сделку в Пекином, заключенную ещё в январе.

По данным на 21:30 мск цена на августовские контракты марки Brent на торгах Лондонской биржи взлетела на 4,7%, достигнув отметки в 38,17 долл. за баррель - максимум с 11 марта. Фьючерсы на WTI на торгах Нью-Йоркской биржи подорожали на 5% – до 35,4 долл. за баррель.



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Как заявил Денис Дебусшер из Evercore, рынки с большой тревогой ждали пятничное выступление Трампа, но речь президента США оказалась «беззубой».

«В его выступление вообще не прозвучало ничего по торговой сделке. Какие-то шаги могут, конечно, последовать в будущем, но инвесторы сейчас пока предпочитают не думать об этом», – резюмировал он.

В свою очередь Андрей Курапов из ИК QBF, отметив, что в конце прошлой неделе благоприятное влияние на курс рубля оказала положительная динамика мировых цен на нефть, предположил, что из-за роста политической неопределенности в отношениях между США и Китаем ожидается, что валюты EM на предстоящей неделе окажутся под серьёзным давлением.

«Несмотря на то, что пока Трамп не предпринял резких шагов в отношении Китая, зная его непредсказуемый взровной характер, можно в дальнейшем ожидать от президента США чего угодно. В том числе он может вернуться к вопросу о повышении пошлин на импортные товары из Поднебесной», – предположил Курапов.

Эксперт также напомнил, что ещё 27 мая американский Конгресс уже принял закон о санкциях против Китая на фоне притеснения мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

«В этой связи, а также в условиях роста объёма денежной базы в России мы прогнозируем, что курс доллара в ближайшей перспективе может оказаться в диапазоне 70,50-71,50 руб.», – сказал эксперт.

Александр Купцикевич из FxPro также пока не верит в то, что курс рубля укрепился надолго.

По его мнению, коронавирусный кризис всё больше становится экономическим. При этом он пояснил, что из-за того, что потребители резко сократили свои расходы из-за банального отсутствия денег, они совершат свои ближайшие покупки в июне-июле, обеспечивая восстановление спроса.

«По большей части это спрос на импорт, а это минус для курса рубля. Кроме того, нацвалюта уже не выглядит экстремально перепроданной. Это всё может создать новую волну давления на рубль. Поэтому доллар к концу первого летнего месяца может вернуться в коридор 73,00-75,00 руб.», – предположил он.

Между тем, некоторые эксперты уверены, что предстоящим летом рубль может укрепиться к основным резервным мировым валютам из-за проведения россиянами отпусков внутри страны.

Так, Софья Донец из «Ренессанс капитала» полагает, что в нынешней ситуации расходы граждан, которые обычно отдыхают телом на зарубежных курортах, снизятся как минимум на 50%.

«Отправившись в отпуск по стране, они помогут существенно укрепиться рублю к доллару, если, конечно, не произойдёт каких-либо негативных событий», – подчеркнула она.

С ней солидарен Дмитрий Долгин из NG Group, который считает, что ситуация в туризме может компенсировать негативное влияние от возможного снижения цен на нефть и сокращения экспорта.

«Также дополнительной поддержкой для рубля может также стать покупка валюты ЦБ РФ», – резюмировал он.