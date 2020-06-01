Мишустин заявил о нехватке в регионах средств защиты для медиков

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин поручил региональным властям оценить запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков и при необходимости докупить их. По словам премьер-министра, к нему регулярно поступает информация, что в регионах ситуация с наличием СИЗ в больницах разная, передаёт РИА Новости.

«Мы знаем, что в некоторых клиниках существует потребность в СИЗ для медработников. В этой связи прошу руководителей субъектов РФ оценить потребности и запасы средств индивидуальной защиты и при необходимости, осуществить их закупку, направив заявки в Минпромторг», - резюмировал Мишустин.

Статистика на 1 июня по коронавирусу в России

В России за истекшие сутки выявлено 9 035 новых больных коронавирусом. При этом 40,1% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции. Напомним, днём ранее в России было зафиксировано 8 572 заболевших.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 297 новых заболевших. При этом коэффициент распространения COVID-19 в Москве вырос до 1,0 впервые с 10 мая, что является пороговым значением, которое установил Роспотребнадзор.

На втором месте – Подмосковье (728 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+364). Далее следуют Нижегородская область (+315) и Свердловская область (+283).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 855 (162 за минувшие сутки), выздоровели 175 877 (+3 994).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России, Москве и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.