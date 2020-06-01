Назван новый способ остановить распространение коронавируса COVID-19

Уильям Кивил – старший микробиолог одного из британских университетов – назвал новый способ остановить распространение коронавируса. Учёный предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением COVID-19, передаёт РИА Новости.

При этом медик указал на то, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди гибнет через 4 часа. Как пояснил Кивил, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану COVID-19, после чего, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК.

«Поэтому для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса необходимо всего лишь, чтобы в дверных ручках, лестничных перилах, а также в поручнях автобусов и поездов находилось определённое количество меди», – резюмировал Кивил.

Статистика на 1 июня по коронавирусу в России

В России за истекшие сутки выявлено 9 035 новых больных коронавирусом. При этом 40,1% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции. Напомним, днём ранее в России было зафиксировано 8 572 заболевших.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 297 новых заболевших. При этом коэффициент распространения COVID-19 в Москве вырос до 1,0 впервые с 10 мая, что является пороговым значением, которое установил Роспотребнадзор.

На втором месте – Подмосковье (728 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+364). Далее следуют Нижегородская область (+315) и Свердловская область (+283).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 855 (+162 за сутки), выздоровели 175 877 (+3 994).

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