Вход/Регистрация Подписка

Назван новый способ остановить распространение коронавируса COVID-19

Москва, 01.06.2020

Уильям Кивил – старший микробиолог одного из британских университетов – назвал новый способ остановить распространение коронавируса. Учёный предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением COVID-19, передаёт РИА Новости.

При этом медик указал на то, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди гибнет через 4 часа. Как пояснил Кивил, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану COVID-19, после чего, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК.

«Поэтому для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса необходимо всего лишь, чтобы в дверных ручках, лестничных перилах, а также в поручнях автобусов и поездов находилось определённое количество меди», – резюмировал Кивил.

Статистика на 1 июня по коронавирусу в России

В России за истекшие сутки выявлено 9 035 новых больных коронавирусом. При этом 40,1% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции. Напомним, днём ранее в России было зафиксировано 8 572 заболевших.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 297 новых заболевших. При этом коэффициент распространения COVID-19 в Москве вырос до 1,0 впервые с 10 мая, что является пороговым значением, которое установил Роспотребнадзор.

На втором месте – Подмосковье (728 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+364). Далее следуют Нижегородская область (+315) и Свердловская область (+283).

За время эпидемии от коронавируса умерло 4 855 (+162 за сутки), выздоровели 175 877 (+3 994).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России, Москве и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама