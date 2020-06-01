Oilprice: новая нефтяная война вполне возможна

Широко распространено мнение, что ценовая война на рынке нефти была направлена против американского сланцевого сектора. Если это так, то война может возобновиться после того, как сланцевики восстановятся и вернутся на арену, пишет Oilprice.

Пока цена нефти марки WTI остается ниже 40 долларов за баррель и останется в этом диапазоне какое-то время. Но со временем нефть подорожает. Между тем, сланцевые компании резко сократили добычу. Специалисты Rystad Energy считают, что если цены не восстановятся достаточно быстро, то с рынка навсегда исчезнут до 250 тыс. сланцевых компаний.

Экономическое положение участников конфликта сильно оставляет желать лучшего. В то время, как Саужовская Аравия (КСА) объявило в первом квартале о рекордном дефиците бюджета в размере 9 млрд долларов, у России пусть и маленький – всего 0,5%, но все же профицит. Кстати, сохранился он и в апреле.

Правда, сейчас пандемия все сильнее дает о себе знать. По словам министра финансов Антона Слиуанова, правительство РФ планирует повысить заимствования и отложить ряд общенациональных инфраструктурных проектов до тех пор, пока экономика не окрепнет. Он, кстати, прогнозирует снижение ВВП по итогам 2020 года на 5% из-за пандемии и волатильности на нефтяных рынках.

Что касается экономики США, то для нее перспективы выглядят еще хуже. Некоторые экономисты, к примеру, прогнозируют двузначное снижение ВВП во втором квартале. С одной стороны, нефтяная промышленность в США играет не такую важную роль, как в КСА и РФ, но с другой, она не может и рассчитывать на помощь правительства. Кстати, Американский институт нефти (API) и вовсе выступает против такой помощи.

Oilprice не исключает следующий сценарий развития событий. Порядка двух сотен сланцевых компаний в США разоряются. Спрос тем временем растет вместе с ценами, а пандемия все больше ослабевает. Оставшимся на плаву сланцевикам придется не только возвращаться к работе, но и наращивать добычу.

Россия неоднократно заявляла, что может жить много лет при цене барреля нефти не ниже 40 долларов. КСА же для бездефицитного бюджета необходима нефть вдвое дороже.

Но так ли важен бездефицитный бюджет? Десятки стран вполне комфортно живут с бюджетными дефицитами. Между прочим, наиболее ярким примером дефицитной жизни являются США. По крайней мере, так было до пандемии.

Не так давно саудовский министр финансов Мухаммед аль-Джаадан заявил, что экономика королевства достаточно сильна и устойчива, чтобы долго противостоять давлению низких цен на нефть. Если это не блеф, то сильная экономика позволит Эр-Рияду начать еще одно резкое увеличение добычи «черного золота» в ответ на рост добычи сланцевой нефти в Америке. Это означает новую ценовую войну, которая, как и первая в 2014-16 гг. будет проходить без участия России.

Конечно, имеется и оптимистичный сценарий, по которому спрос повысится настолько быстро, что цены на нефть устроят всех. Министр энергетики РФ Александр Новак, к примеру, считает, что баланс между спросом и предложением восстановится уже через пару месяцев благодаря снижению добычи по соглашению ОПЕК+ на 15 млн б/с. Это, по словам Новака, позволит снизить избыток нефти на рынках на 7-12 млн б/с.

Это значит, что сейчас многое будет зависеть от скорости восстановления спроса. Кстати, существуют опасения, причем, и в самой нефтяной отрасли, что он никогда теперь не восстановится до докризисного уровня.