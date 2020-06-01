ОПЕК и Россия близки к новому компромиссу

ОПЕК и Россия близки к компромиссу в вопросе, на сколько могут быть продлены нынешние договорённости о сокращении добычи «чёрного золота». В настоящее время обсуждается предложение о продлении ограничений на 1-2 месяца, передаёт агентство Reuters.

Напомним, 1 мая участники сделки ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июнь. С июля и до конца года сокращение должно составит 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года – 5,8 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе со ссылкой на источники в картеле в некоторых СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия и некоторые другие государства-участники ОПЕК заявили о возможности продления, действующих в мае и июне квот на добычу сырья до конца нынешнего года. Однако отмечалось, что якобы пока не получена поддержка от России.

Позже в Reuters сообщили, что встреча крупнейших производителей сырья ОПЕК+ может пройти на неделю раньше запланированного срока, с чем уже согласилась и Москва. В частности, называется дата 4 июня. Предполагается, что участники соглашения рассмотрят возможность продления максимальных ограничений по добыче до конца 2020 года.

Между тем, 29 мая стало известно, что по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Министерства энергетики РФ, среднесуточная добыча «чёрного золота» и конденсата в нашей стране с 1 по 28 мая находилась на уровне 1,281 млн тонн. Если брать данные по суточной добыче только на 28 мая, то можно обратить внимание на то, что нефтяники к концу месяца ускорили сокращение добычи – до 9,35 баррелей сутки.

По условиям сделки ОПЕК+, РФ в мае – июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки – до 8,5 млн.