Отменены требования «антивирусной» загрузки самолетов

Требование Роспотребнадзора об «антивирусной» загрузке самолетов отменено, пишет «Коммерсантъ». При данном варианте возможна загрузка лайнеров только наполовину. Издание отмечает, что информация подтверждена в ведомстве, где сообщили, что в новых рекомендациях, которые подготовлены Росавиацией, требований по заполнению салонов самолетов на 50% нет. Смягчение требований позитивно скажется на отрасли в целом и поможет ей выйти из кризиса после завершения пандемии, сообщил изданию источник в одной из авиакомпаний. По прогнозам источника, выйти в прибыль летом текущего года авиакомпаниям не получится, только – в следующем году.

«У людей закончились деньги, и спроса на перевозки не наблюдается», — подчеркнул собеседник агентства.

В мае Роспотребнадзор представил новые правила для перевозки пассажиров авиакомпаниями после открытия авиасообщения в условиях эпидемии коронавируса. В частности, предлагалась рассадка пассажиров в шахматном порядке. Российские авиакомпании попросили министерство транспорта отменить требования, пояснив, что для окупаемости рейсов при текущих ценах на билеты требуется загрузка салонов на уровне не менее 70%. Министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что при выполнении всех требований ведомства, самых дешевых билетов будет начинаться от 70 тыс. руб. Собеседники газеты в авиакомпаниях рассказывали, что они готовы заполнять самолеты на 50% только при условии субсидирования второй половины мест. Позже в правительстве заявили, что не готовы к данному шагу.