План инновационного прорыва

Статья публикуется параллельно в журналах «Эксперт» и «Стимул»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представил президенту два доклада: «Об условиях ведения бизнеса в России» и — впервые — специальный доклад «Проблемы регулирования и правоприменительной практики, сдерживающие развитие высокотехнологичных компаний в Российской Федерации», подготовленный Экспертным центром при уполномоченном и аппаратом общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой при участии Института экономики роста имени П. А. Столыпина и Ассоциации быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов).

О подготовке спецдоклада мы уже писали и изложили содержание его глав, в которых описывалось состояние и проблемы высокотехнологического бизнеса в России (см. «Технобизнес на высшем уровне»; статья одновременно была опубликована в «Эксперт Online».

Как мы писали, в докладе отмечается, что в последние годы в России сформировался особый сектор частных высокотехнологичных компаний, осуществляющих производство сложной инновационной продукции и лидирующих в своих наукоемких нишах. Принципиальное отличие таких компаний заключается в уникальных коллективах высококвалифицированных специалистов и в использовании достижений лучших российских научно-технических школ.

Частные высокотехнологичные компании являются ключевым драйвером экономики во всех развитых странах мира и традиционно являются одной из основных целевых групп, на развитие которых во всем мире направлены значительные меры государственной поддержки. Ведь именно такие компании обеспечивают наибольшие темпы экономического роста, создают новые высокооплачиваемые рабочие места, повышают качество жизни граждан, их продукция составляет существенную долю несырьевого экспорта.

В то же время, как отмечается в докладе, в России эти компании находятся в уязвимом положении, поскольку большинство из них быстро перерастает критерии для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), лишаясь соответствующей государственной поддержки, но при этом до масштабов крупных системообразующих компаний им еще предстоит дорасти, то есть они попадают в своеобразную «долину смерти» (англ. death valley).

Но к моменту нашей публикации еще не были окончательно сформулированы предложения омбудсмена по решению накопившихся проблем. Сейчас это уже сделано, и мы можем их изложить и проанализировать.

В докладе содержится довольно обширный перечень возможных мер.

В первую очередь предлагается ввести единое понятие, а также количественные и качественные критерии «высокотехнологичной и/или инновационной компании» и закрепить его на уровне законодательства или постановления правительства Российской Федерации, что позволит предусмотреть специальные меры поддержки для них. В частности, для признания высокотехнологичных компаний субъектами малого и среднего предпринимательства, на которые распространяются меры поддержки, предлагается повысить предельные значения дохода (с 2 млрд до 4 млрд рублей) и числа работников (с 250 до 500 человек). А чтобы не возникало проблем с определением того, какие компании относятся к высокотехнологичным, предлагается создать единый федеральный реестр высокотехнологичных и/или инновационных компаний Российской Федерации

С учетом проблем, которые возникают у высокотехнологичных компаний во взаимоотношениях с налоговыми органами из-за их неготовности учитывать особенности работы таких компаний, предлагается создать для работы с ними специальную налоговую инспекцию, сотрудники которой понимали бы специфику их работы, а в профилях и моделях рисков налоговых правонарушений ФНС предусмотреть особенности формирования налоговой базы субъектов инновационного предпринимательства (высокотехнологичных компаний).

Чтобы облегчить применение налоговых льгот по НИОКР, признавать которые налоговые органы зачастую отказываются, надо, в частности, постоянно уточнять перечень НИОКР, на которые распространяются налоговые льготы, предусмотреть изменение механизма проведения экспертизы НИОКР, а в случаях, когда предприятие получило патент, необходимо вообще от нее отказаться; необходимо также расширить право применения так называемого коэффициента 1,5 и увеличить его значение до 2.

Государство также должно стимулировать оборот применения результатов НИОКР, в том числе за пределами России, разнообразными налоговыми послаблениями. В частности, ввести вычет НДС при реализации за пределами России прав на использование на основании лицензионного договора исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин и другие разработки тех видов деятельности, которые невозможно ограничить таможенными барьерами.

Для повышения доступности финансирования в докладе тоже предлагается целый ряд мер:

— создание для них специальных кредитных продуктов с процентной ставкой не выше 5% годовых на срок не менее 7–10 лет;

— разработка отдельных льготных инновационных кредитных продуктов для МСП, реализующих высокорисковые проекты, с грантовым покрытием (субсидией) до 90% затрат предприятия на НИОКР;

— разработка специальных банковских продуктов для пополнения оборотных средств высокотехнологичных компаний, работающих по 223-ФЗ или 44-ФЗ с использованием модели аккредитивов и эскроу-счетов;

— докапитализация и тиражирование модели Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) с целью расширения программ на средние предприятия;

— докапитализация и тиражирование модели ФРП (Фонд развития промышленности) в ключевых секторах экономики;

— внесение изменений в регулирование деятельности банков, направленных на повышение доступности финансовых ресурсов высокотехнологичным компаниям под залог прав на объекты интеллектуальной собственности.

Для упрощения регуляторного режима предлагается установить для высокотехнологичных компаний специальный экспериментальный правовой режим и закрепить по умолчанию право организаций, проводящих НИОКР в рамках государственного и муниципального заказа, принимать решение о сохранении за собой правового титула на любое изобретение и получать доход от патентов и лицензий. Решение государственного и муниципального заказчика оставить РИД за собой, должно быть дополнительно обосновано.

В докладе делается особый акцент на два сектора экономики, в которых из-за сложных, длительных и не вполне прозрачных процедур и экспертиз получение разрешений может занимать много времени.

Во-первых, это разработка медицинских изделий, государственная регистрация которых сопряжена с преодолением многочисленных административных барьеров, что фактически блокирует производство в Российской Федерации современных высокотехнологичных медицинских изделий. Для решения этой проблемы предлагается, в частности, упростить регистрацию медицинских изделий, проводить оценку соответствия медицинских изделий, как это принято в мировой практике, уполномоченным органом, аккредитованным в установленном порядке, без участия органа государственной власти.

Во-вторых, это разработка телекоммуникационного оборудования, правила определения российского происхождения которого, по мнению разработчиков, непрозрачные и дискриминационные. Для решения этой проблемы предлагается создать единый механизм подтверждения российского происхождения продукции, а также сделать обязательным 15-процентную преференцию оборудованию российского происхождения во всех видах закупок по Федеральным законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ.

С целью стимулирования спроса на инновационную продукцию авторы доклада считают необходимым:

1. Ввести в российское законодательство аналоги инструментов госзакупок, существующие в других государствах:

— доконкурентные заказы (Pre-Commercial Procurement);

— государственные закупки инновационных решений (Public Procurement of Innovative Solutions).

2. Ввести квоты на закупку отечественной высокотехнологичной продукции государственными корпорациями, федеральными и региональными органами государственной власти и местного самоуправления (не менее 20% всего объема закупок в год).

3. Ввести специальные целевые гранты для регионов Российской Федерации на закупки инновационной продукции и услуг, в том числе у локальных высокотехнологичных компаний.

4. Создать инструмент грантового софинансирования (до 50%) проектов технологичных компаний под разработку новой продукции, предназначенной для удовлетворения подтвержденного спроса крупнейших российских корпораций в инновационной и/или импортозамещающей продукции.

Развитие механизмов комплексной поддержки высокотехнологичных компаний требует создания инжиниринговых центров, которые, по мнению авторов доклада, позволит:

— реализовать проекты экономически обоснованного импортозамещения взамен иностранных разработок, используемых ранее или заложенных в проекты;

— снять непрофильную для корпораций нагрузку по поиску, взаимодействию и, главное, «доращиванию» до требуемого технического уровня российских поставщиков. Наиболее эффективным инструментом поддержки проектов «доращивания» могут выступать гранты/субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с разработкой и созданием производства новой продукции;

— снизить инвестиционные затраты каждой из корпораций на внедрение новых российских решений за счет консолидации технологических потребностей всех корпораций-партнеров.

Поддержка высокотехнологического экспорта требует, по мнению авторов доклада, учета интересов частного высокотехнологичного бизнеса в подготовке и обновлении внешнеэкономической стратегии России; кроме того, в своем докладе Борис Титов предлагает тиражировать успешный опыт поддержки экспортеров и предусмотреть такую меру поддержки, как экспортные гранты, для успешных высокотехнологичных компаний-экспортеров, аналогичные грантам Московского экспортного центра; при наличии «закрытого договора» от 6 млн рублей субсидировать компании экспортеру 10% от экспортного договора, либо 50% от налогов, выплаченных в бюджет.