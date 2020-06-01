Прогноз погоды: синоптики пообещали россиянам арктическую свежесть в начале лета

Новый прогноз погоды на лето 2020

Май-баловник, как назвал последний месяц календарной весны русский поэт-романтик Константин Фофанов, завершился мощными ливнями, которые обрушились на столичный регион и некоторые другие области Центральной России. При этом вместе с ливнями сюда пришло понижение температурного фона.

Согласно данным метеорологов, трёхдневный марафон из беспрерывных дождей превзошёл в Москве сразу несколько «мокрых» максимумов, а май 2020 в городе и области стал самым дождливым почти за 150 лет.

Такая, мягко говоря, не самая комфортная погода сохранится на Европейской территории страны и в самом начале лета.

Погода в Москве. Новый прогноз синоптиков на июнь 2020

Так, по прогнозу синоптиков, с отклонения от нормы в сторону понижения температуры начнётся июнь 2020 в Москве и Подмосковье. Об этом, в частности, заявил Роман Вильфанд – научный руководитель Гидрометцентра. По его словам, в первые дни лета в столичном регионе будет ощущаться «настоящая арктическая свежесть».

Уже сегодня в Москве столбики термометров опускались до плюс 9-11, что холодно для начала лета. При этом местами шёл дождь и усиливался ветер. Во вторник, 2 июня будет по-прежнему сыро, пасмурно и промозгло. Ожидается, что воздух в дневные часы прогреется максимум до плюс 12, возможен дождь, местами сильный. Не обойдётся без осадков и в среду. При этом станет тепле – градусники покажут 15 градусов выше нуля.

Начиная с четверга, 4 июня температурный фон станет повышаться. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные будет уже плюс 21-25. Однако небесная влага продолжит орошать московскую землю почти в ежесуточном режиме.

По-настоящему стабильная летняя погода наступит в регионе после 10 июня, когда температура будет соответствовать норме или быть даже чуть выше. Но в целом средняя температура в Москве в июне 2020 составит плюс 16,4-16,6 (ночью плюс 10-12, днём – плюс 20-22), что как раз будет соответствовать тому, что фиксировали метеорологи в первом месяце календарно лета последние 10 лет.

Прогноз погоды на лето 2020 в СПб

В Санкт-Петербурге лето 2020 также начнётся ни шатко, ни валко. По прогнозу синоптиков, в первую дни июня ожидаются привычные для Северной столицы осадки и холодный ветер, а воздух, например, в ночные часы будет остывать до плюс 6-8.

Однако с середины недели на смену «арктической свежести» придёт атлантическое вторжение, которое повысит температурный фон до плюс 17, а к выходным до плюс 23. При этом усилятся осадки, местами они будут обильными и продолжительными.

Вторая половина месяца с точки зрения климатической обстановки будет в городе на Неве более стабильной. По прогнозу синоптиков, плотные облака рассеются, станет ярко светить солнце, но градусники выше плюс 16-18 не покажут.

В 20-х числах месяца в СПб в очередной раз станет пасмурно, вновь заряд нудные дожди, а температура составит плюс 17-20. Такая погода сохранится в Санкт-Петербурге, предположительно, до начала июля.

Погода летом 2020 на курортах Крыма и Краснодарского края. Точный прогноз синоптиков

В очередной раз поменяли свои климатические предсказания метеорологи относительно погоды, которая ожидается в июне 2020 на курортах Крыма и Краснодарского края. Согласно самому последнему прогнозу синоптиков, первый месяц начавшегося лета порадует комфортной климатической обстановкой, как жителей крымского полуострова, так и тех, кому всё-таки посчастливиться отдохнуть здесь уже в самое ближайшее время.

Погода в Севастополе начнёт июнь с небольшой облачности, редких осадков и плюс 18-23. Примерно с середины второй декады месяца здесь, а также в Ялте, Евпатории и Саках воздух местами станет прогреваться до плюс 25-27, на солнце возможно и до 30 градусов выше нуля. А вот возможное усиление ветра или даже шторм могут немного подпортить всем настроение.

Несмотря на то, что с осадков начнётся июнь 2020 на курортах Краснодарского края, в дальнейшем здесь будет не просто тепло, а аномально жарко. Так, погода в Анапе в период с 1 по 9 июня подарит уютный температурный фон – плюс 20-23. Но несколько дней всё-таки будут пасмурными, выпадут кратковременные осадки.

Начиная с 15-16 июня станет солнечно, а градусники покажут плюс 25-30. Вода в Чёрном море на побережье Анапы нагреется до плюс 20-22.

Погода в Сочи в июне также порадует летним теплом, а во втором половине месяца – ласковым морем, температура которого под лучами яркого солнца составит плюс 22-23, что очень даже неплохо для первого месяца календарного лета. В период с 1 по 15 июня в этом городе-курорте столбики термометров почти ежесуточно будут совсем чуть-чуть подниматься и к 20-м числам остановятся на показателях плюс 26-29.