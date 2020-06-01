Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили меры по борьбе с коронавирусом, передаёт пресс-служба Кремля.

Проведён обмен мнениями о принимаемых в РФ и США мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19. При этом отмечается, что Путин выразил признательность Трампу в связи с поставкой в нашу страну американских аппаратов ИВЛ. Также президенты отметили важность активизации диалога между Москвой и Вашингтоном в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере.

Помимо этого, Путин и Трамп констатировали, что сделка ОПЕК+, достигнутая при активной поддержке лидеров РФ и США, ведёт к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации мировых цен на «чёрное золото».

Во время телефонных переговоров президенты подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества в космической сфере.

«Глава РФ поздравил своего коллегу с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который состоялся 30 мая и доставил американских астронавтов на МКС», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.