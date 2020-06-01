Путин назвал дату проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего совещания заявил, что по мере улучшения ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 в стране и возвращению к нормальной жизни, необходимо подумать о работе над поправками в российскую Конституцию.

«Нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, – цитирует главу государства РИА Новости. – Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни».

При этом российский лидер отверг идею проведения голосования 24 июня – в день парада Победы. По его словам, смешивать ничего не надо.

«Это отдельная веха в жизни страны», – сказал Путин.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днём для голосования по поправкам в Конституцию.

«Но решение о дате голосования нужно принимать строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и других специалистов, а также с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране», – почеркнула она.

Кроме того, глава ЦИК отметила, что проголосовать по поправкам будет безопаснее, чем сходить в магазин, а также подчеркнула, что голосования по почте не будет.

Комментируя слова Памфиловой, президент согласился, что 1 июля смотрится сейчас как самый подходящий день для голосования по Конституции РФ.

«Поправки к Основному закону не будут приняты, пока их не одобрят россияне, а сам день голосования будет выходным, чтобы все россияне могли принять участие в мероприятии. Голосование по поправкам должно быть как можно более народным», - резюмировал Путин.

Напомним, 26 февраля на встрече с рабочей группой по изменению Конституции РФ Владимир Путин поддержал дату проведения всероссийского опроса 22 апреля 2020. Оданко 25 марта в своём обращении к нации президент объявил о переносе даты голосования с 22 апреля на более поздний срок из-за пандемиикоронавируса COVID-19.

21 мая ЦИК РФ постановил возобновить подготовку к проведению голосования.