Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий общепита

Согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора столы и столики в помещениях общепита должны находится не менее 1,5 метров друг от друга, персонал должен контролировать собственную температуру и самочувствие, а также тщательно мыть посуду. Документ подписан главой Роспотребнадзора Анной Поповой, а открытие общепита будет регулироваться местными властями.

В рекомендациях также предписана организация «входного фильтра» для работников, в котором в начале рабочего дня им будет измеряется температура и уточнятся самочувствие. Владельцы заведений должны создать запас одноразовых масок и перчаток. На входе в кафе должны установить дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки.

Особые требования предъявляются к посуде, которая должна быть без сколов и трещин, и тщательно вымыта при максимальной температуре в посудомоечной машине. Также посуда должна быть обработана с дезинфицирующим средством. В случае отсутствия посудомоечной машины, посуду можно мыть руками с дезинфекторами.

Данные рекомендации готовились при участии представителей бизнеса, рассказал владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук. Он заявил, что это был первый подобный опыт, когда «мы услышали друг друга». Было решено отказаться от масок для посетителей и прозрачных барьеров, согласно рекомендациям, социальной дистанции должно быть достаточно.

В регионах готовят собственные рекомендации для открытия общепита, зачастую невыполнимые для бизнеса, рассказал «Интерфаксу» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Предприниматель отметил своевременность принятия федерального документа, который поможет избежать принятия невыполнимых норм на местах.