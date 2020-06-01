Крепкий рубль: сезонность или новая тенденция?

Российский рубль после мартовского обвала показывают впечатляющую динамику. Минувшую неделю нацвалюта завершила на максимуме с начала кризиса.

Доллар на Московской бирже вплотную подошел к отметке в 70 рублей, евро стоит уже ниже 78 рублей.

С одной стороны, проблем в экономике за это время накопилось достаточно много, точно не меньше, чем в других странах, особенно учитывая, что цены на нефть и газ рухнули и до восстановления еще далеко. С другой, если кто-то активно покупает рубль, значит это имеет смысл.

Вопрос только в долгосрочности этой тенденции, при этом стоит отметить, что согласно прогнозу Министерства экономического развития, среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 72,6 рубля

Большая игра в carry trade

Итак, спекулянты продолжают игру на укрепление российской валюты. При этом важно отметить, что рубль – не является исключением. Хорошую динамику показывают и валюты других развивающихся стран.

Для этого сложились определенные факторы. Когда крупнейшие центробанки мира, в первую очередь, Федеральная резервная система США, начали заливать “пожар” деньгами, рынок фактически получил сигнал – падение должно прекратиться.

Лучше стратегией в такой ситуации стала carry-trade, когда спекулянты занимают в валюте с низкой ставкой, в данном случае нулевой, и вкладывают в актив с более высокой, при этом рассчитывая еще и на ее укрепление той валюты, куда они вкладывают.

Как мы видим, такой расчет оказался крайне выгоден на определенном временном промежутке.

Вслед за ФРС и ЕЦБ, снижать ставки начали и другие центробанки, что вызвало рост стоимости облигаций.

Россия не стала исключением, Банк России уже пошел на смягчение политики, а на ближайшем заседании от него ждут снижения ставки сразу на 1%. Стоимость ОФЗ при этом выросла до рекорда, а значит, крупные спекулянты, сделавшие ставку на рублевые активы, получили хороший куш – заработали на укреплении рубля, скорее всего, получили купоны по ОФЗ, к тому же заработали еще и на росте стоимости гособлигаций.

Еще один фактор, способствующий укреплению рубля – высокая дивидендная доходность многих акций российских компаний.

Сезонность

Можно отметить, что с весны по июнь фондовый рынок России почти всегда показывает рост. Какие бы катаклизмы не происходили – крупные игроки всегда скупают акции перед дивидендными выплатами.

Индексы росли даже в 2014 году, когда Россию со всех сторон готовились обложить санкциями за присоединение Крыма, да и вообще перспективы были самые мрачные.

Очевидно, есть определенный сезонный фактор, и летом может начаться уже совсем другая игра. Подтверждение тому снова стоит искать на срочном рынке – едва ли не единственном месте, где большие деньги оставляют свои следы.

Кто сделал ставку на рубль?

Самые крупные позиции в опционах на фьючерс доллар/рубль были открыты в “путах” в 72-м и 71-м страйке. Вероятнее всего, они были куплены по очень низки ценам, когда котировки были намного выше. Сейчас же эти опционы, как говорят трейдеры, “вошли в деньги” и приносят неплохую прибыль.

Если исходить из того, что эти предположения верны, то до 18 июня, когда пройдет квартальная экспирация, никаких негативных движений по рублю ждать не стоит.

Однако после 18 числа игра будет сделана, и начнется новая. А здесь уже могут появиться поводы для игры на ослабление. Во-первых, потенциал снижения ставки ЦБ РФ будет во многом исчерпан, во-вторых, дивидендные выплаты будут конвертироваться нерезидентами в валюту и частично выводиться за рубеж, да и на мировом рынке ралли может смениться внушительной коррекцией – уже слишком оптимистичные прогнозы сейчас заложены в котировки.

К тому же, геополитическая обстановка продолжает накаляться. Кроме того, летом информационный фон начнет смещаться в сторону выборов президента США, а среди элит есть большое желание сбросить Трампа с президентского кресла. Кстати, едва ли не больше всех этого хотят китайцы.

Внешняя политика действующего американского лидера уже принесла им немало проблем, и комфортнее Поднебесной было бы общаться с другой командой из Вашингтона.