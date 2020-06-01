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Социологи: большинство россиян считают, что после пандемии коронавируса мир изменится

Москва, 01.06.2020

Большинство россиян считают, что после пандемии коронавируса COVID-19 мир сильно изменится и больше никогда не будет прежним.

Согласно опросу, который провёл исследование Социологического антикризисного центра, так отвели 54% респондентов. При этом 32% участников исследования уверены, что существенно ничего не поменяется, ещё 14% респондентов затруднились ответить.

Также отмечается, что участники опроса больше всего ждут, что в ближайшее время будут сняты все ограничения на прогулках в парках, скверах и на набережных (53%). Ещё 45% - соскучились по нормальным поездкам за город, на природу.  43% респондентов хотели бы пригласить друзей, близких домой или самим пойти в гости.

О посещении торговых центров и магазинов заявили 33% участников опроса. 29% ждут открытия салонов красоты и парикмахерских. Сходить в кино хотят 27%. Отправиться в другой город или страну, чтобы там отдохнуть и развлечься – 23%, посетить ресторан, бар, кафе – 22%.

Опрос был проведён 30 апреля 2020 среди 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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