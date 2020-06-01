США побили все рекорды ввоза золота

Примерно два месяца назад финансовые и сырьевые рынки находились в состоянии полнейшего хаоса. Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 цепочки мировых поставок были разрушены, что привело к серьезным катаклизмам на биржевых площадках.

Одним из наиболее пострадавших рынков, наряду с нефтяным, конечно, стал рынок драгоценных металлов, и в первую очередь рынок золота.

Ценовое расхождение

Было зафиксировано рекордное расхождение спотовых цен и цен на фьючерсные контракты.

«Эксперт» подробно разбирал эту историю , рассказывая, что закрытие некоторых золотодобывающих предприятий, в первую очередь в Швейцарии, а также перебои с авиасообщением, привели к дефициту физического металла. Трейдеры, которые хотели купить слитки, не могли этого сделать, поэтому скупали «бумажные контракты». Кто-то, напротив, старался ликвидировать позиции во фьючерсах, опасаясь не исполнить обязательства перед биржей.

Однако для наиболее предприимчивых сложились условия для хорошего арбитражного заработка. Они начали скупать физическое золото по спотовой цене во всех частях мира, где это только было возможно, параллельно продавая фьючерсы на бирже COMEX. Такая операция давала возможность отправить металл на биржу в Нью-Йорке и продать его через месяц по заранее известной цене, которая была выше цены покупки физического золота.

Это своеобразный аналог тех операций, которые спекулянты проводили на нефтяном рынке, арендуя танкеры для хранения нефти и дальнейшей перепродаже по более высокой цене. Напомним, разница между ближним и дальним нефтяными фьючерсами достигала 10 долларов.

Рекорды и максимумы

Но вернемся к золоту. Вся эта спекулятивная активность привела к тому, что поставки золота в США побили все мыслимые и немыслимые рекорды.

Агентство Bloomberg даже успело окрестить этот процесс «самым масштабным перемещением золота в истории».

С конца марта складские запасы COMEX увеличились не менее чем на 550 тонн золота, что сопоставимо с мировым объемом добычи за этот период времени. В пересчете на текущие цены, это порядка 30 миллиардов долларов.

Если сравнивать этот объем с суверенными золотыми запасами, то он разместился бы на почетной 11 строчке, опередив даже ЕЦБ, у которого 504,8 тонн металла. Оценить масштабы перемещения золота позволила статистика по экспорту и импорту, а также комментарии ведущих игроков ведущих компаний по транспортировке и доставке драгоценных металлов.

К слову, ситуация достигла своего апогея в минувший четверг, когда трейдеры объявили о намерении осуществить поставку на COMEX по июньскому контракту на рекордные 2,8 миллиона унций золота. Это крупнейшее дневное уведомление с 1994 года.

Основная часть металла поступила в Штаты из Швейцарии. Экспорт швейцарского золота в США достиг в апреле 111,7 тонн — самого высокого показателя за всю историю наблюдений. Еще в марте импорт золота в Америку превысил 3 миллиарда долларов, став максимальным за десять лет.

Унося добычу

Стоит ли удивляться, что заработать на этом хаосе старались все. Чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос на физическое золото, золотоперерабатывающие заводы, например, в Австралии, даже увеличили производство так называемых килобаров — формы, в которой золото поставляется на COMEX.

Для управляющего директора Brink Марка Вулли такой всплеск спроса на доставку золота в Нью-Йорк оказался настоящим сюрпризом. Ничего подобного за 20 лет работы он не видел.

«Количество металла, которое мы успешно перевезли в Нью-Йорк, просто впечатляет», — сказал он в четверг в ходе вебинара, организованного London Bullion Market Association. «Вероятно, это столько же, сколько было всего добыто за этот период», — добавил Вулли.

Стоит отметить, что в обычные времена цены фьючерсных контрактов практически не отличаются от спот-цены, но в марте и апреле расхождение достигало 70 долларов. Также важно отметить, в нормальных условиях ежедневно из рук в руки переходят контракты на миллиарды долларов, но подавляющее большинство из них не идет на поставку.

Между тем, пока одни зарабатывали деньги, другие, как, например, банк HSBC, потеряли на росте премии за фьючерсные контракты миллионы долларов.

Ну а для логистических компаний, которые занимаются транспортировкой золота, прошедшие несколько месяцев стали настоящей сказкой. Возможно, она продлится еще какое-то время. Ближайшие фьючерсы уже нивелировали отрыв от спотовых цен и даже торгуются с дисконтом, однако дальние все еще стоят дороже, а значит, желающие отправить очередную партию в Нью-Йорк еще будут.